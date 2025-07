Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata disposta la sospensione della licenza e la chiusura immediata della discoteca “Coco Beach Club” di Lonato del Garda dopo un controllo delle forze dell’ordine. Il provvedimento è stato adottato nella notte tra martedì e mercoledì, quando gli agenti hanno riscontrato gravi irregolarità amministrative e gestionali che mettevano a rischio la sicurezza pubblica. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il titolare è stato denunciato e sanzionato per oltre 5.000 Euro di ammenda.

Controlli straordinari nella notte: la scoperta delle irregolarità

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, le operazioni di controllo sono iniziate alle 22 di martedì sera e sono proseguite fino a notte inoltrata. Gli agenti della Divisione di Polizia Amministrativa della Questura di Brescia e del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Desenzano del Garda hanno effettuato verifiche approfondite presso il “COCO BEACH CLUB” in via Catullo, dove era in corso uno spettacolo musicale con la presenza di un disk jockey e un pubblico di circa 1.200 persone impegnate a ballare e consumare bevande.

Il titolare ammette: nessuna licenza per pubblico spettacolo

Durante le prime fasi del controllo, il titolare del locale ha ammesso di essere totalmente privo delle necessarie licenze e autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di pubblico spettacolo. Questa confessione ha subito fatto scattare ulteriori accertamenti da parte delle forze dell’ordine, che hanno coinvolto anche i competenti uffici comunali.

Verifiche comunali: confermata l’assenza di autorizzazioni

Le verifiche presso gli uffici comunali hanno confermato l’assoluta mancanza di licenze e/o autorizzazioni per lo svolgimento di attività di pubblico spettacolo e per la somministrazione di alimenti e bevande, entrambe connesse alla gestione della discoteca. Questa situazione ha evidenziato una grave carenza sotto il profilo amministrativo e gestionale, con pesanti ricadute sulla sicurezza degli avventori e del personale, oltre che sull’ordine pubblico.

Chiusura immediata e denuncia alla Procura

Alla luce delle irregolarità riscontrate, la Questura di Brescia ha disposto l’immediata chiusura della discoteca “Coco Beach Club” e ha proceduto alla denuncia del titolare alla Procura della Repubblica per violazioni al Codice Penale e al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Contestualmente, è stata comminata una sanzione amministrativa superiore a 5.000 Euro.

Le conseguenze per il titolare e per il locale

Il titolare del “Coco Beach Club” dovrà ora rispondere delle violazioni contestate davanti alla Procura della Repubblica. Oltre alla denuncia penale, dovrà far fronte a una sanzione amministrativa superiore a 5.000 Euro e alla chiusura del locale, che resterà in vigore fino a nuovo ordine delle autorità competenti.

Il ruolo dei controlli nelle attività di intrattenimento

L’operazione condotta dalla Polizia di Stato dimostra l’importanza dei controlli periodici nelle attività di intrattenimento, soprattutto in contesti che coinvolgono un elevato numero di persone. Il rispetto delle regole non è solo un obbligo legale, ma una garanzia per la sicurezza e la salute di tutti i partecipanti.

La reazione della comunità locale

La chiusura del “Coco Beach Club” ha suscitato reazioni nella comunità di Lonato del Garda, dove il locale era noto per la sua attività di intrattenimento. Molti cittadini hanno espresso preoccupazione per la sicurezza nei locali pubblici e hanno accolto con favore l’intervento delle forze dell’ordine, ritenendo fondamentale il rispetto delle normative per tutelare la collettività.

