Coltelli nascosti, droga lanciata oltre un muretto e alcol: 4 denunce durante il mercato ad Ancona

E’ di quattro denunce il bilancio di un’operazione di controllo del territorio condotta dalla Polizia di Stato ad Ancona. L’operazione, coordinata dal Questore Capocasa in collaborazione con il Prefetto Valiante, si è svolta nella giornata di ieri nelle zone del Piano, in concomitanza con il mercato rionale di piazza D’Armi, per garantire la sicurezza e prevenire attività illecite.

Controlli e denunce

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, durante i controlli sono state identificate 321 persone, di cui 96 con precedenti, e verificati 31 veicoli. Un uomo italiano di circa 65 anni è stato sanzionato per circolazione senza revisione del veicolo.

Denunce per porto abusivo di coltelli

Nel corso della serata, due individui sono stati fermati in corso Carlo Alberto. Un ecuadoregno di circa 29 anni è stato trovato in possesso di un coltello di 16 cm e denunciato per porto abusivo dell’arma, mancanza di permesso di soggiorno e stato di alterazione psico-fisica dovuto all’abuso di alcool. Un egiziano di circa 25 anni è stato fermato nei pressi di piazza D’Armi, anch’egli in possesso di un coltello di 20 cm, e denunciato per porto abusivo dell’arma.

Spaccio di sostanze stupefacenti

Un marocchino di circa 23 anni è stato denunciato per possesso di sostanza stupefacente ai fini di spaccio dopo essere stato trovato con quasi 15 grammi di hashish. Il giovane ha tentato di disfarsi della droga lanciandola oltre un muretto, ma è stato fermato e la sostanza recuperata.

Immigrazione clandestina

La Polizia di Stato ha inoltre denunciato un marocchino di circa 40 anni per immigrazione clandestina. L’uomo, fermato in zona piazza D’Armi, è risultato in possesso di un permesso di soggiorno scaduto e per lui è stato emesso un ordine di espulsione.

La presenza della Polizia di Stato nel quartiere del Piano ad Ancona prosegue con un costante dialogo con il Comitato del Quartiere, per garantire sicurezza e vicinanza alla comunità locale.

