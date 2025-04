Como, espulso a gennaio e già rientrato illegalmente: 34enne brasiliano arrestato per ritorno vietato

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cittadino brasiliano di 34 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Como per aver violato il divieto di ritorno in Italia. L’uomo, espulso a gennaio 2025, è stato trovato nuovamente sul territorio italiano, eludendo i controlli documentali.

Arresto a Como

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto ieri mattina quando una volante dell’U.P.G.S.P. di Como ha intercettato il 34enne nei pressi di un palazzo in via Roncoroni, nella zona di Albate. L’uomo era già noto alle forze dell’ordine per essere stato coinvolto in uno smercio di sostanze stupefacenti lo scorso gennaio.

Elusione dei controlli

Gli agenti hanno accertato che, dopo l’espulsione, il brasiliano ha acquistato un biglietto per un volo diretto in Portogallo, riuscendo a eludere i controlli documentali di frontiera. Successivamente, ha preso un autobus di linea diretto a Milano per poi raggiungere Como.

Conseguenze legali

Portato in Questura, il 34enne è stato arrestato per la violazione del divieto di ritorno. Dopo aver informato il P.M. di turno, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del processo per direttissima previsto per questa mattina alle 10.00. Nel frattempo, i poliziotti dell’ufficio immigrazione hanno iniziato a redigere una relazione tecnica sulle nuove irregolarità, in attesa della convalida per un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento in aeroporto, dove lo attenderà un volo per Rio de Janeiro.

Fonte foto: IPA