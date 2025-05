Cosa c'è dietro la fake news sul malore di Parolin e chi vuole farlo fuori dalla corsa a nuovo Papa

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Si sono rivelate informazioni false quelle circolate nelle scorse ore in merito ai presunti problemi di salute del cardinale Pietro Parolin, già segretario di Stato, durante le Congregazioni generali pre-Conclave. Il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, ha smentito che Parolin, sempre molto quotato come possibile successore di Papa Francesco, abbia avuto un malore. Dietro la diffusione di queste notizie potrebbero esserci gli americani, che giudicano Parolin troppo progressista, o qualcuno che ha voluto “vendicare” il cardinal Becciu.

La notizia del malore di Parolin

“No, non si è verificato. Non è vero”: con queste parole la Santa Sede ha smentito la notizia del malore che avrebbe colto Parolin, secondo notizie diffuse da un quotidiano romano e rilanciate da ambienti statunitensi.

Matteo Bruni ha così risposto con decisione, nel quotidiano briefing con i giornalisti, a chi chiedeva conferme (o smentite) sulle condizioni di salute di Parolin durante i lavori.

Fonte foto: ANSA

Il cardinale Pietro Parolin

E men che meno si sarebbe reso necessario un intervento di medici o infermieri. “No, assolutamente”, la risposta del portavoce vaticano.

Le fake news verso il Conclave

Sono già diverse le fake news messe in circolo in questi giorni, che anticipano la riunione più esclusiva del mondo per l’elezione del nuovo Pontefice della Chiesa universale.

Non è tuttavia chiaro se i cardinali riuniti in Congregazione ne siano raggiunti. Se sì, certamente (e fortunatamente) non dalla rassegna stampa quotidiana che ricevevano in passato, dal momento che – come specificato nel briefing – questa volta non è previsto tale servizio.

In ogni caso, e inevitabilmente, “ognuno ha i propri canali di informazione“, ha aggiunto ancora Matteo Bruni.

Cosa c’è dietro la fake news su Parolin

Secondo il Corriere della Sera, le notizie false messe in circolo sulla salute di Parolin farebbero parte di una vera e propria strategia per escluderlo, o quanto meno per farlo scendere nella classifica dei papabili.

Con la diffusione di queste notizie, infatti, lo scopo è mettere in dubbio che le condizioni del Segretario di Stato gli consentano effettivamente di fare il Papa e guidare la Chiesa.

Chi vuole ostacolare Parolin?

Ma chi è che avrebbe un interesse a screditare la candidatura, forte, molto forte, di Parolin? Probabilmente il gruppo americano, che ritiene il cardinale italiano “troppo progressista”.

Del resto, la notizia (poi smentita e rivelatasi falsa) del malore sarebbe partita dal sito conservatore americano Catholicvote.org.

Non c’è però solo l’ala americana in ballo. Sempre secondo il Corriere della Sera, Parolin potrebbe aver subito una sorta di vendetta per il caso Becciu, escluso dalla possibilità di partecipare al Conclave proprio per la presa di posizione di Parolin.

Parolin, infatti, ha mostrato a Becciu, alla presenza dei cardinali riuniti, le due lettere siglate con la “F” da Papa Francesco per estrometterlo dal Conclave quando ancora era ricoverato al Gemelli.

I bookmaker “puntano” su Parolin

A quattro giorni dall’inizio del Conclave, previsto dal 7 maggio, i bookmaker internazionali restano impegnati nell’aggiornamento “live” sul successore di Papa Francesco.

Ad avanzare nelle ultime ore, riporta Agipronews, sono tre dei principali candidati: il ghanese Peter Turkson, seguito da Matteo Zuppi e da Pierbattista Pizzaballa. Ma il preferito dei betting analyst britannici resta ancora Pietro Parolin: il segretario di Stato Vaticano è ancora in pole a 3,50 volte la posta.