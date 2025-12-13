Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per spaccio di sostanze stupefacenti eseguito dalla Polizia di Stato di Como. Un cittadino marocchino di 29 anni, senza fissa dimora ma in possesso di un permesso di soggiorno spagnolo, è stato fermato nel pomeriggio di ieri dopo essere stato seguito dagli agenti durante un’attività di consegna di cocaina a domicilio in diverse località della provincia.

Operazione antidroga intensificata dalla Squadra Mobile

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile di Como ha recentemente rafforzato i servizi di controllo e repressione del fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti. In particolare, negli ultimi giorni sono state intensificate le attività investigative e operative per contrastare la diffusione di droga sul territorio.

L’indagine e il pedinamento

L’attenzione degli agenti si è concentrata su un giovane marocchino di 29 anni, già più volte segnalato come attivo venditore di droga nella zona. L’uomo, privo di una residenza stabile in Italia ma titolare di un permesso di soggiorno rilasciato in Spagna, risultava non essere mai stato censito sul territorio nazionale. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il sospettato aveva stabilito la propria base operativa in una località nei pressi di Seregno (MB) e si spostava frequentemente a bordo di una nuova autovettura intestata a una società di noleggio.

Consegne a domicilio in tutta la provincia

L’uomo utilizzava l’automobile per muoversi agilmente su tutto il territorio della provincia di Como, effettuando consegne a domicilio di cocaina ai suoi clienti. Nel pomeriggio di ieri, gli agenti dell’antidroga hanno seguito i suoi spostamenti, monitorandolo per diverse ore e raccogliendo elementi utili a documentare la sua attività illecita.

L’arresto a Mariano Comense

Il pedinamento si è concluso a Mariano Comense, dove il sospettato ha effettuato quella che sarebbe stata l’ultima consegna della giornata, dopo aver attraversato le zone dell’erbese, dell’olgiatese e del canturino. Proprio in questa località, i poliziotti sono intervenuti bloccando il 29enne subito dopo la consegna della droga.

Il sequestro della droga e del denaro

Durante la perquisizione dell’auto e della persona, gli agenti hanno rinvenuto 3 grammi e mezzo di cocaina già suddivisi in dosi pronte per la vendita, oltre a quasi 1300 euro in contanti, ritenuti il provento dell’attività di spaccio documentata nel corso della giornata.

Le procedure di arresto e il processo per direttissima

Il giovane è stato condotto in Questura dove, dopo le formalità di rito, è stato trattenuto nelle celle di sicurezza. L’arresto per spaccio di sostanze stupefacenti è stato comunicato al Pubblico Ministero di turno, che ha disposto la custodia fino all’udienza di convalida prevista per questa mattina alle 11.00.

IPA