Crolla il tetto di una discoteca nella Repubblica Dominicana, decine di morti e feriti: cos'è successo

Il bilancio dei morti e feriti è ancora in corso. È successo a Santo Domingo, nella Repubblica Dominicana, dove durante un concerto è crollato il tetto di una discoteca. Secondo le prime stime le vittime sarebbero almeno 27, 150 i feriti.

Repubblica Dominicana, crolla il tetto di una discoteca

Le informazioni sono ancora in divenire. Martedì 8 aprile nella Repubblica Dominicana è crollato il tetto della discoteca Jet Set di Santo Domingo. In quel momento gli avventori erano radunati per assistere al concerto di Rubby Pérez, un apprezzato cantante di merengue.

Secondo le prime stime i morti sarebbero almeno 27, mentre 150 sarebbe il numero dei feriti. Lo riporta BBC News. Per il momento non è dato sapere cosa abbia provocato il cedimento della struttura.

Stando alle prime indiscrezioni, tutto sarebbe iniziato durante l’esibizione dell’artista. Improvvisamente – scrive il New York Times –un lampadario si staccato dal soffitto rovinando sui presenti. Le fasi della tragedia sono state documentate da diversi utenti sui social con immagini e filmati dell’accaduto.

Successivamente un uomo si è posto in piedi di fianco al palco e ha urlato: "Qualcosa si è staccato dal soffitto" indicando il tetto con un dito.

I soccorsi

La stampa locale ha raccolto le dichiarazioni di Juan Manuel Méndez, direttore del Centro Operativo di Emergenza, che alle telecamere ha dichiarato: "Si possono sentire le persone che chiedono aiuto", per questo i soccorritori sperano di riuscire ad estrarre vive tutte le persone che si trovano ancora sotto le macerie.

Secondo BBC News le prime fasi di soccorso sarebbero state oltremodo concitate: sul posto sono arrivati almeno 400 operatori, e di fronte al bilancio dei feriti si è rivelato necessario effettuare almeno 100 trasporti in ambulanza durante i quali è capitato di trasportare più di una persona all’interno dello stesso mezzo.

Cos’è successo

Per il momento, come già riportato, non è dato conoscere le cause che hanno portato al crollo del tetto della discoteca. Secondo Reuters il crollo si sarebbe verificato intorno all’1 di notte, ora locale, nel bel mezzo del concerto di Rubby Pérez.

Secondo le testimonianze video raccolte dai presenti, il tetto è crollato sia sul pavimento che ospitava il pubblico sia sul palco in cui si stava tenendo lo spettacolo.

Le dichiarazioni del Jet Set

In una nota pubblicata sui canali social lo staff del Jet Set ha inviato le sue "preghiere a ciascuna delle famiglie colpite". "Siamo in lutto anche noi, scrivono dal Jet Set, un club notturno particolarmente noto a Santo Domingo e con 45 anni di attività alle spalle.

"Stiamo collaborando in modo completo e trasparente con le autorità competenti per aiutare le vittime e chiarire quanto è accaduto", continua la nota. Il club dichiara di aver "attivato tutti i meccanismi possibili per fornire sostegno alle persone colpite".