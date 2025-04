Crotone, minaccia la sorella con un'ascia e prova a incendiarle l'auto: 36enne in crisi di astinenza arrestato

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto per tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale il bilancio di un intervento della Polizia a Crotone. Un uomo di 36 anni è stato fermato dopo aver minacciato la sorella con un’ascia e tentato di incendiare la sua auto.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle ore 12.20 in via Nazioni Unite. Gli agenti della Volante sono intervenuti a seguito di una segnalazione riguardante un individuo in stato di agitazione che minacciava la sorella e cercava di incendiare la sua autovettura, frantumando tutti i vetri e con liquido infiammabile cercando di incendiarla..

La dinamica dei fatti

Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato l’uomo, già noto alle forze dell’ordine per l’uso di sostanze stupefacenti, in preda a una crisi di astinenza. L’uomo aveva cercato di costringere la sorella a cedergli l’auto per recarsi fuori provincia a procurarsi la droga. Al rifiuto della donna, ha reagito con violenza, danneggiando il portone di casa e l’auto parcheggiata nel cortile.

Minacce e arresto

Nonostante i tentativi di mediazione da parte degli agenti, l’uomo ha continuato a minacciare con l’ascia sia la sorella che i poliziotti. Solo l’intervento di un operatore abilitato all’uso del taser ha permesso di disarmarlo e immobilizzarlo, portando al suo arresto.

Conseguenze legali

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato trasferito alla casa circondariale di Crotone a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’operazione ha messo in luce l’efficacia del servizio di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato.

