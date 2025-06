Danneggia le gomme dell'auto dell'ex fidanzata a Frosinone e tenta di investirla dopo umiliazioni e minacce

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo della provincia di Frosinone è stato sottoposto a una misura cautelare per stalking nei confronti della sua ex fidanzata. L’11 giugno, la Polizia di Stato ha eseguito il provvedimento che prevede il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima, con l’applicazione di un dispositivo di controllo a distanza, noto come braccialetto elettronico.

La denuncia della vittima

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vittima si era rivolta alle autorità nelle settimane precedenti, denunciando di subire vessazioni, minacce e aggressioni fisiche da parte del suo ex compagno. La relazione tra i due si era conclusa da circa 9 mesi, ma l’uomo non si era mai rassegnato alla separazione.

Comportamenti persecutori

L’indagato aveva inviato numerosi messaggi offensivi alla donna, la pedinava e cercava contatti con i suoi familiari e amici per tentare di ricucire il rapporto. In un episodio particolarmente grave, l’uomo aveva danneggiato gli pneumatici dell’auto della vittima e, quando lei e un accompagnatore erano giunti sul posto per verificare il danno, aveva tentato di investirli.

Intervento della Squadra Mobile

Al termine delle indagini condotte dalla Squadra Mobile, l’Autorità Giudiziaria ha ritenuto che le azioni dell’uomo configurassero il reato di stalking, come previsto dall’Art. 612 bis del Codice Penale. Il provvedimento è stato emesso poiché l’indagato, attraverso comportamenti reiterati e abituali, minacciava, pedinava e controllava la sua ex tramite messaggi su TikTok e WhatsApp, con l’intento di umiliarla.

Presunzione di innocenza

È importante sottolineare che, al momento, l’uomo è solo indiziato di delitto e la sua posizione sarà valutata in sede giudiziaria. Solo una sentenza definitiva potrà stabilire la sua colpevolezza, in conformità con il principio costituzionale di presunzione di innocenza.

Frosinone, 13 giugno 2025

Fonte foto: IPA