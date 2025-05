Denunciato per gioco d'azzardo a Como, come un 38enne intratteneva i turisti illegalmente sul lungolago

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un 38enne rumeno è stato denunciato per gioco d’azzardo dalla Polizia di Stato di Como. L’uomo, senza fissa dimora e documenti, è stato fermato sul lungolago Mafalda di Savoia mentre intratteneva i turisti con il gioco delle tre campanelle. È stato sanzionato con un Ordine di Allontanamento secondo il Regolamento di Polizia Urbana.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, una volante è stata inviata sul lungolago Mafalda di Savoia. Qui, il 38enne rumeno è stato sorpreso a intrattenere i turisti con il gioco delle tre campanelle. Alla vista degli agenti, ha tentato di allontanarsi raccogliendo il tavolino di fortuna, ma è stato fermato e controllato.

Sequestro e sanzioni

Durante il controllo, sono stati trovati in suo possesso il materiale per il gioco d’azzardo, campanelle, una pallina di metallo, e una somma di circa 190 euro e 150 dollari americani, considerati probabile frutto dell’attività illecita. Tutto è stato sequestrato dai poliziotti.

Indagini in corso

Una volta in Questura, non sono emersi precedenti a carico del 38enne, ma è stato comunque denunciato per gioco d’azzardo e sanzionato amministrativamente. Non è stato individuato alcun complice, solitamente utilizzato come esca in questi giochi di strada, ma sono in corso accertamenti per identificarlo.

Seconda segnalazione

Verso sera, intorno alle 19.30, una seconda segnalazione al 112 NUE ha riferito dinamiche simili, questa volta descrivendo gli autori del gioco come quattro persone di etnia sudamericana. Tuttavia, il controllo delle volanti sul luogo della segnalazione non ha riscontrato la presenza dei quattro soggetti. Como

Fonte foto: IPA