Dimissioni Linda Yaccarino, la Ceo aveva riportato gli investitori su X: cosa rischia adesso Elon Musk

Linda Yaccarino, la Ceo di “X”, ha comunicato le sue dimissioni dopo appena due anni. Secondo i media Usa, era riuscita a riportare gli inserzionisti in fuga sulla piattaforma. Con i rapporti ricuciti, il suo ruolo potrebbe essere venuto meno. Ora Musk dovrà tenere la baracca in piedi in qualche altro modo.

Yaccarino abbandona X

La Ceo di X, Linda Yaccarino, ha deciso di mettere fine alla sua missione sulla piattaforma. In un post ha scritto di aver deciso di dimettersi dopo due anni “incredibili”. Sapeva, spiega, che il ruolo di amministratrice di X sarebbe stata l’opportunità di una vita e una vera e propria missione.

“Gli sono immensamente grata per avermi affidato la responsabilità di proteggere la libertà di parola, rilanciare l’azienda e trasformare X nell’app definitiva”, ha aggiunto. Solo all’inizio di giugno aveva promosso l’ultima iniziativa pensata per X, ovvero la possibilità per gli utenti di fare investimenti e transazioni direttamente sulla piattaforma.

Era una delle tappe fondamentali per realizzare l’idea di “app completa” che Musk vuole portare al mondo, come lui stesso ha dichiarato in diverse occasioni. Si stava quindi valutando l’introduzione di una carta di credito o debito su X. Poteva arrivare nel 2025, ma forse ora, con l’addio di Yaccarino, i tempi si allungheranno.

Il vero lavoro della CEO

Il ruolo quasi segreto di Yaccarino è stato quello di riportare gli investitori sulla piattaforma. Dall’acquisto da parte di Elon Musk di Twitter nel 2022 (per 44 miliardi di dollari), gli inserzionisti erano rimasti spaventati dagli ampi cambiamenti introdotti dall’imprenditore.

Il primo fu il nome e il logo, poi il licenziamento di tre quarti dei dipendenti, ma anche l’allentamento delle restrizioni sulla libertà di parola, che attrasse nuovi utenti e diminuì la sicurezza interna della piattaforma.

Di conseguenza, il fatturato pubblicitario dell’azienda era drasticamente calato, e solo dopo l’ingresso di Yaccarino le cose sembrarono migliorare. Secondo i giornali americani, sarebbe riuscita a far tornare il 96% degli inserzionisti.

Il futuro di X

Il futuro di X potrebbe ora essere più incerto. Con l’addio di una figura rassicurante come Linda Yaccarino, Musk dovrà mantenere il ritmo.

C’è molto da fare per non allontanare nuovamente gli inserzionisti e per riconquistare gli utenti che si stavano lentamente riavvicinando. Lo slancio politico dell’imprenditore miliardario potrebbe però diventare un ulteriore elemento di crisi per l’azienda.