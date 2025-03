Documenti riservati dell'esercito britannico trovati sparsi per strada in Inghilterra

Per le strade di Newcastle, in Inghilterra, sono state trovate pile di documenti sensibili dell’esercito britannico. Mentre parcheggiava l’auto, un cittadino inglese ha visto i fogli sparsi a terra contenenti informazioni militari riservate come e-mail di soldati, orari dei turni e dettagli sulle armi in loro possesso, e persino un sistema di rilevamento degli intrusi.

I documenti riservati sparsi per strada

Come riporta Euronews, il 16 marzo Mike Gibbard, tifoso di calcio, stava parcheggiando la sua auto per andare a una partita quando ha notato dei pezzi di carta sparsi per la strada. L’uomo è sceso dalla sua macchina e ha scoperto con stupore che quei pezzi di carta erano in realtà documenti militari.

Nei fogli erano elencati dettagli sul perimetro delle strutture, sulle routine di pattugliamento, sui controlli delle armi, numeri di telefono cellulare e richieste di licenza. “C’erano anche i nomi dei soldati, anche quelli in servizio di alto grado”, ha detto Gibbard.

Fonte foto: Ipa

Alcuni soldati dell’esercito britannico

Secondo il consulente per la sicurezza informatica Gary Hibberd, i documenti possono rappresentare una minaccia “significativa” per le persone in essi menzionate.

Il racconto di Mike Gibbard

“Sono rimasto molto sorpreso, ho pensato: questo non dovrebbe essere qui”, ha raccontato Gibbard a Euronews.

L’uomo si è affrettato a telefonare alla polizia che è rimasta totalmente incredula. “Ho passato cinque minuti a chiarire che quello che stavo vedendo era reale”, ha raccontato Gibbard aggiungendo di non essere stato contattato dal ministero della Difesa.

Il ministero della Difesa ha aperto un’indagine

Intanto il Ministero della Difesa (MoD) ha avviato un’indagine interna e ha confermato che “la documentazione relativa al dipartimento è stata recentemente consegnata alla polizia”, mentre Downing Street ha detto di non poter rilasciare dichiarazioni “specifiche” sul tema.

Un portavoce del Primo Ministro Keir Starmer ha fatto sapere che “verranno intraprese azioni appropriate in risposta a qualsiasi potenziale violazione delle informazioni“.

Cosa contengono i documenti

Secondo la Bbc, i documenti conterrebbero informazioni collegate all’esercito britannico, in particolare alle caserme di Catterick Garrison. Un documento dal titolo “chiavi dell’armeria e codici IDS di custodia”, secondo l’emittente farebbe riferimento all’accesso a un’area di stoccaggio per armi e munizioni, e a un sistema di rilevamento degli intrusi.

Su altre pagine era presente la scritta “ufficiale – sensibile” che, che secondo le linee guida governative, viene apposta su documenti che potrebbero rappresentare una “minaccia per la vita” e la sicurezza se compromessi.

Le linee guida del governo britannico stabiliscono che i documenti sensibili debbano essere inceneriti, ridotti in poltiglia o triturati in una macchina omologata. Eppure già in passato si è verificato un episodio simile.

Uno dei casi più eclatanti risale al 2008, quando un funzionario pubblico britannico lasciò una cartella di documenti di intelligence con la dicitura “Top Secret” sul sedile di un treno a Londra.