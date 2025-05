Donna arrestata a Rimini, violato il divieto di reingresso in Italia: perché era stata allontanata

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una cittadina straniera è stata arrestata dalla Polizia di Stato a Rimini per essere rientrata illegalmente in Italia, violando un divieto di reingresso. La donna era stata precedentemente espulsa dal Paese nel mese di marzo.

Operazione della Polizia di Stato

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la donna è stata rintracciata nella zona di Miramare, nel comune di Rimini. L’operazione è stata condotta dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nell’ambito dei controlli di sicurezza del territorio, volti a contrastare le presenze irregolari e garantire il rispetto delle normative a tutela della sicurezza nazionale.

Motivi dell’espulsione

La cittadina straniera era stata precedentemente allontanata per il possesso di una carta di identità contraffatta. A seguito del controllo effettuato dalla Polizia di Stato, è stata arrestata per essere rientrata sul Territorio Nazionale violando il divieto di reingresso per anni 3. È in attesa del giudizio direttissimo fissato per la giornata odierna.

Presunzione di innocenza

Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate e imputate vige la presunzione di innocenza.

Fonte foto: IPA