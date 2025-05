Donna di 29 anni fuori di sé prende a morsi i poliziotti a Padova, l'epilogo della vicenda

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una 29enne di origini kenyote è stata arrestata a Padova per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre che per danneggiamento aggravato. L’episodio è avvenuto la sera di domenica 11 maggio in zona Bassanello, quando la donna ha opposto resistenza agli agenti intervenuti per sedare una lite tra lei e alcuni clienti di un bar della zona..

Intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Volante è stata inviata sul posto dopo una segnalazione al 113 da parte di alcuni residenti. Gli agenti hanno trovato due uomini, uno dei quali ferito, e la donna in stato di agitazione. Alla vista della pattuglia, la 29enne ha tentato di fuggire, ma è stata raggiunta e fermata.

Resistenza e arresto

La donna ha rifiutato di fornire le proprie generalità e ha cercato di colpire gli agenti con calci. Nonostante i tentativi di placarla, ha continuato a opporre resistenza, mordendo un agente e causando la sua caduta. È stato necessario l’intervento di un’altra Volante e l’uso dello spray al peperoncino per contenerla.

Danni e conseguenze legali

Una volta in auto, la donna ha danneggiato il veicolo con un calcio. Accompagnata in Questura, è stata identificata e trovata in possesso di quasi 3 grammi di marijuana. L’agente ferito ha riportato 15 giorni di prognosi. L’arresto è stato convalidato e il Giudice ha disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Revoca del permesso di soggiorno

Considerata la gravità dei fatti, il Questore di Padova ha avviato la procedura di revoca del permesso di soggiorno della 29enne.

