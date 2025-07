Donna morta investita a Cusercoli da un'auto, caccia al conducente: sarebbe tornato indietro prima di fuggire

Proseguono a ritmo serrato le indagini sull’omicidio stradale di Lea Rosso, la donna morta investita a Cusercoli all’alba di giovedì 17 luglio. La 51enne, originaria della Liguria ma residente nel comune appenninico in provincia di Forlì-Cesena, è stata travolta da un’auto pirata intorno alle 5 del mattino, proprio davanti al bar che era solita frequentare prima di recarsi a lavoro.

Donna morta investita a Cusercoli

Secondo quanto riporta Forlì Today, Lea aveva appena finito la colazione e stava attraversando la strada provinciale 4 del Bidente, all’altezza del bar Silvia in via Andrea Costa. In quel momento un’auto in transito a velocità sostenuta l’ha travolta in pieno. I soccorritori del 118 sono arrivati rapidamente, ma la donna è morta sul colpo.

Il dettaglio inquietante arriva da chi era presente nel locale. Pochi minuti dopo il forte rumore dell’impatto, un uomo mai visto prima è entrato nel bar. Senza dire molto, ha accennato che fuori era accaduto “qualcosa di grave”.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap contributors | © 2025 TomTom | Tuttocittà

Una donna è morta investita a Cusercoli all’alba di giovedì 17 luglio

L’uomo ha ordinato un caffè, lasciato i soldi sul bancone e si è dileguato prima ancora di berlo. Il suo comportamento ha destato sospetti: non è chiaro se possa avere assistito all’incidente, oppure se sia in qualche modo coinvolto.

I carabinieri della compagnia di Meldola stanno cercando di risalire alla sua identità, passando al setaccio le telecamere di videosorveglianza della zona, incluse quelle presenti sulla Bidentina, che potrebbero aver ripreso il momento dell’investimento.

Il mistero della station wagon scura

Nel frattempo le forze dell’ordine avrebbero già individuato un sospetto per l’investimento mortale.

L’auto, descritta da alcuni testimoni come una station wagon scura, sarebbe tornata brevemente indietro dopo l’impatto per poi dileguarsi rapidamente, secondo quanto riferito da chi si trovava nei pressi del bar, aperto già dalle 3:45 del mattino.

Lea Rosso, che lavorava all’ospedale locale come addetta alle pulizie, viveva proprio di fronte al bar. Ogni mattina si recava lì per fare colazione prima del turno.

Le indagini: c’è un sospetto

Dopo la chiusura temporanea della Bidentina per i rilievi, riaperta intorno alle 7, gli inquirenti stanno ora incrociando testimonianze e immagini delle videocamere per cercare di confermare l’identità del conducente fuggito.

Si cerca anche di chiarire il ruolo dell’uomo misterioso entrato nel bar, che potrebbe avere informazioni decisive.

Le attività investigative sull’incidente sono ancora in corso. Al momento non è stata diffusa l’identità del sospetto né confermato il rinvenimento del veicolo.