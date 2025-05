Droga e cellulari nel carcere Pagliarelli di Palermo, coinvolti agenti corrotti: video del blitz, 12 arresti

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di 12 arresti il bilancio di un’operazione congiunta tra i Carabinieri di Palermo e la Polizia Penitenziaria, volta a smantellare una rete criminale all’interno del carcere Pagliarelli. L’operazione, avvenuta nel corso della notte, ha portato all’emissione di provvedimenti cautelari per corruzione e traffico di sostanze stupefacenti.

Dettagli dell’operazione

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’operazione ha coinvolto anche il Nucleo Investigativo Regionale della Polizia Penitenziaria di Padova. Le indagini, condotte tra settembre 2023 e aprile 2025, hanno rivelato un’organizzazione criminale che operava all’interno della Casa Circondariale “Antonio Lorusso – Pagliarelli”.

Metodi e scoperte

Gli investigatori hanno scoperto che i detenuti utilizzavano vari escamotage per introdurre sostanze stupefacenti e telefoni cellulari nel carcere, avvalendosi della complicità di alcuni agenti corrotti. Durante le perquisizioni, sono stati sequestrati 56 micro cellulari, 25 smartphone, 20 sim card e oltre 1.0 kg di droghe tra cocaina, crack, hashish e marijuana.

Perquisizioni e arresti

Nel corso delle perquisizioni domiciliari, i Carabinieri di Catania hanno rinvenuto a casa di uno degli arrestati circa 5 kg di cocaina e crack, 9.700 € in contanti e munizioni per pistola cal. 7.65. A Palermo, sono state trovate 120 dosi di hashish e marijuana e 1.200 € in contanti. Inoltre, è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione a fini di spaccio il figlio 25enne di uno degli indagati.

Presunzione di innocenza

È importante sottolineare che gli indagati sono attualmente solo sospettati di delitto e la loro posizione sarà valutata dall’Autorità Giudiziaria durante il processo, in conformità con i principi costituzionali di presunzione di innocenza.

