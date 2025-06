Elon Musk pugnala Donald Trump alle spalle, perché ha definito la legge fiscale un "disgustoso abominio"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Volano stracci tra Elon Musk e Donald Trump. Il numero uno di Tesla e SpaceX ha definito sul suo social network X un “disgustoso abominio” la legge fiscale voluta dal presidente degli Stati Uniti d’America. Musk ha anche affermato che i deputati che l’hanno votata “sanno di aver sbagliato”.

L’attacco di Elon Musk alla legge fiscale voluta da Donald Trump

A pochi giorni di distanza dall’annuncio dell’addio all’incarico di capo del Doge, il Dipartimento per l’efficienza del governo degli Stati Uniti d’America (ruolo creato ad hoc per lui dal presidente Donald Trump), su X Elon Musk ha sferrato un attacco alla legge fiscale voluta dal presidente Usa e chiamata dal governo “La grande e bellissima legge“.

Musk ha definito la legge “un disgustoso abominio” e ha attaccato i deputati che hanno deciso di votarla, che, stando all’imprenditore, “sanno di aver sbagliato”.

Fonte foto: ANSA

Elon Musk e il presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump nello Studio Ovale alla Casa Bianca.

Cosa prevede la legge fiscale voluta da Trump

La legge fiscale voluta dal presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump prevede tagli alle tasse per alcune fasce di reddito e investimenti in ambito spese militari e controllo delle frontiere, bilanciati parzialmente da risparmi nei settori della sanità, della scuola e delle energie rinnovabili.

La proposta di legge è stata già approvata alla Camera e attende di essere discussa in Senato. Entrambe le Camere sono in mano ai Repubblicani.

Perché Elon Musk è contro la legge fiscale di Trump

Una delle misure contenute nella legge fiscale voluta dall’amministrazione Trump elimina gli incentivi attualmente in vigore per l’acquisto di automobili elettriche, decisione che colpisce in maniera diretta Elon Musk e i suoi affari, dal momento che è il proprietario di Tesla.

Secondo quanto dichiarato da Elon Musk, la legge fiscale aumenterà in maniera consistente il debito pubblico statunitense e il Congresso starebbe portando “l’America alla bancarotta”.

L’attacco di Elon Musk mantiene alta la tensione tra l’imprenditore e il Partito Repubblicano e mostra le prime crepe nel rapporto pubblico con Donald Trump, che solo alcuni giorni fa, commentando l’addio di Musk al Doge, lo aveva definito “un genio e un patriota”.