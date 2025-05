Elon Musk e l'accusa di uso di ketamina durante la campagna di Trump, ombra delle droghe sul miliardario

Elon Musk avrebbe fatto uso di droghe psichedeliche per essere iperattivo durante la campagna elettorale a sostegno di Donald Trump. È quanto ha rivelato la testata americana New York Times. La notizia è uscita a circa un’ora dall’annunciata conferenza stampa durante la quale il patron di Tesla, affiancato dal presidente americano, ha annunciato il suo addio al Doge, l’agenzia creata per i massicci tagli alla spesa pubblica Usa.

Elon Musk e l’uso di droghe psichedeliche

Secondo il New York Times, Elon Musk avrebbe assunto un cocktail di circa 20 sostanze tra cui l’Adderall, stimolatore utilizzato per il disturbo da deficit di attenzione, ketamina, ecstasy e funghi allucinogeni.

Non è una novità che l’imprenditore faccia uso di sostanze stupefacenti, come aveva affermato lui stesso in precedenza, ma il consumo sarebbe stato particolarmente sostenuto nel periodo del più marcato sostegno a Trump.

Fonte foto: ANSA

Elon Musk

In quei mesi Musk ha spesso mostrato segni di iperattività presenziando a moltissimi eventi elettorali, ballando e agitandosi sul palco e postando compulsivamente su X, il social di sua proprietà.

Gli elogi di Trump sul lavoro di Musk al Doge

Al di là delle rivelazioni sull’uso di droghe psichedeliche, in apertura della conferenza stampa per annunciare l’abbandono del Doge da parte del patron di Tesla, Donald Trump ha elogiato il lavoro fatto finora da Musk.

“Ha scoperto migliaia di frodi, sono stati sprecati miliardi di dollari. Ha scoperto una spesa di 59 miliardi di dollari per stanze in hotel, borse di studio in Birmania, in Uganda”, ha detto il tycoon aggiungendo che vuole che i tagli del Doge diventino definitivi.

La domanda sull’uso di stupefacenti a Musk

Durante la conferenza, Elon Musk ha indossato una maglietta che imitava la grafica de “Il Padrino” con la scritta “The dogefather” anziché “The godfather”.

“Tornerò presto in questo ufficio che è stato molto rinnovato, è molto bello, ha la maestosità che merita”, ha detto il manager per poi concludere: “Continuerò a essere un consulente del presidente”.

Alla domanda sul suo uso di sostanze stupefacenti, Musk ha evitato di rispondere limitandosi ad attaccare il New York Times.

“È lo stesso giornale che ha riportato false notizie riguardanti il Russia-gate”, ha detto.