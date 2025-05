Entra in casa e si nasconde dietro la porta, ladro tatuato arrestato dopo fuga dalla finestra a Bologna

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di un arresto il bilancio dell’operazione condotta dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Bologna. Un 36enne italiano, senza fissa dimora e disoccupato, è stato arrestato con l’accusa di furto in abitazione nel quartiere Porto-Saragozza. L’uomo è stato sorpreso mentre frugava tra gli effetti personali di una giovane donna.

Il furto e l’intervento dei Carabinieri

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato quando la vittima, una ragazza sulla trentina, ha udito strani rumori provenire dalla cucina della sua abitazione. Insospettita, ha deciso di controllare e ha scoperto un uomo tatuato, anch’esso sulla trentina, intento a rovistare tra i suoi effetti personali. L’uomo ha cercato di nascondersi dietro la porta, ma il tentativo è risultato vano.

La fuga e l’arresto

Spaventata, la donna è corsa verso la porta d’ingresso per chiedere aiuto. Le sue urla hanno attirato l’attenzione di una coppia di ragazzi che, comprendendo la situazione, hanno prestato soccorso. Nel frattempo, l’uomo ha tentato di fuggire calandosi dalla finestra e cercando di scavalcare la recinzione condominiale. Tuttavia, le gazzelle del Nucleo Radiomobile, allertate dalla Centrale Operativa dei Carabinieri, sono giunte rapidamente sul posto e hanno bloccato l’uomo all’interno della corte condominiale.

Il ritrovamento del portafogli

Sottoposto a perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di un portafogli marrone, riconosciuto dalla proprietaria come suo. Dopo aver verificato che al suo interno non mancava nulla, il portafogli è stato restituito alla donna. L’uomo è stato quindi arrestato e tradotto in camera di sicurezza in attesa del processo con rito per direttissima, come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna.

Fonte foto: IPA