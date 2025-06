Ex rapper di Amici Lorenzo Venera Amnesia a processo per maltrattamenti, riferimento choc a Giulia Cecchettin

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Lorenzo Venera, ex rapper della trasmissione “Amici” noto con il nome d’arte Amnesia, è a processo con l’accusa di maltrattamenti e minacce. La sua ex compagna ha denunciato episodi violenti avvenuti per diversi anni, dal 2018 al 2024: comportamenti, quelli di Venera, che sono stati confermati anche da un’altra donna, a sua volta vittima di abusi.

Le accuse all’ex rapper di “Amici”

Lorenzo Venera è imputato per gravi minacce e maltrattamenti. Sentita come testimone a Torino, l’ex compagna del rapper, ex partecipante del talent show “Amici” e noto mediaticamente come Amnesia, ha raccontato che l’uomo l’avrebbe minacciata di morte due volte, nel 2023 e nel 2024.

Secondo la ricostruzione dell’accusa, sostenuta dalla pm Barbara Badellino, le violenze fisiche e psicologiche si sarebbero protratte per anni, dal 2018 fino al 2024, periodo durante il quale la coppia – conosciutasi nel 2017 – aveva convissuto nella casa del padre di lui.

La frase su Giulia Cecchettin

Venera è difeso dall’avvocato Roberto Saraniti. In aula, la donna è scoppiata in lacrime, riportando testimonianze agghiaccianti. Fra le tante minacce, quella che avrebbe “fatto la stessa fine di Giulia Tramontano o Giulia Cecchettin“.

Secondo quanto riportato dall’accusa, rappresentata dalla pm Barbara Badellino, il comportamento dell’imputato sarebbe stato segnato da una forte possessività, che lo avrebbe portato a controllare costantemente il telefono della compagna.

L’uomo è inoltre accusato di averla più volte aggredita fisicamente: schiaffi al volto, strattoni, pugni alla testa e violenze come tirarle i capelli.

A rendere ancora più gravi le accuse sono le minacce pronunciate nel corso di diverse liti, tra cui due frasi particolarmente inquietanti risalenti al 2022: “Ti ammazzo” e “Un incidente può sempre capitare”.

L’allarme lanciato dalla vicina

Il procedimento giudiziario ha preso avvio dopo l’intervento di una vicina, allarmata dalle urla provenienti dall’abitazione della coppia. Era la notte di Halloween, durante una festa, e tra i due era esplosa una nuova discussione.

L’intervento dei carabinieri aveva portato entrambi in caserma, dove è stato attivato il protocollo del Codice Rosso. Dopo l’arresto, per Lorenzo Venera sono scattate prima la detenzione in carcere e poi gli arresti domiciliari.

In aula, a confermare ulteriormente la gravità del quadro, è stata ascoltata anche un’altra ex compagna del cantante, che ha testimoniato di aver subito a sua volta violenze durante la convivenza.

Chi è Lorenzo Venera, in arte Amnesia

Lorenzo Venera, nato nel 1988 e conosciuto artisticamente come Amnesia, è un rapper torinese emerso nel panorama musicale italiano oltre un decennio fa, grazie alla partecipazione, nel 2013, alla dodicesima edizione del talent show “Amici di Maria De Filippi”.

Dopo l’esperienza televisiva, ha proseguito la sua attività artistica pubblicando singoli come “Il mio sole”, che hanno ottenuto una certa visibilità.

Nei suoi anni post‑Amici ha concentrato la propria produzione su brani hip‑hop, cercando di consolidare la propria identità musicale nel panorama indipendente.