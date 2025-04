Fa uso di crack e si presenta dall'ex convivente di notte con un coltello, 44enne arrestato a Catania

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 44 anni è stato arrestato a Catania per maltrattamenti nei confronti della sua ex compagna. L’episodio è avvenuto a mezzanotte nel quartiere Nesima, quando l’uomo ha tentato di entrare con forza nell’abitazione della donna, minacciandola con un coltello. La polizia è intervenuta prontamente, sequestrando l’arma e arrestando l’aggressore.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti della squadra volanti della Questura di Catania sono giunti rapidamente sul posto, trovando l’uomo ancora sulle scale con un coltello da cucina di 10 centimetri. L’arma è stata sequestrata e l’uomo è stato allontanato dall’abitazione.

Un passato di minacce

La vittima ha raccontato agli agenti delle continue minacce ricevute dall’ex convivente, che sarebbe diventato particolarmente aggressivo dopo aver iniziato a far uso di droga, in particolare crack. In passato, l’uomo era stato sorpreso con un coltello nascosto sotto il cuscino, un episodio che aveva spinto la donna a sporgere denuncia.

Un aiuto mal ripagato

Solo un mese fa, la donna aveva deciso di aiutare l’ex compagno, ospitandolo temporaneamente in casa dopo aver saputo dei suoi problemi economici. Tuttavia, l’uomo aveva ripreso il suo comportamento aggressivo, compiendo anche piccoli furti nell’abitazione, motivo per cui era stato nuovamente allontanato.

Arresto e conseguenze legali

I casi di violenza sono stati formalizzati in una denuncia. Alla luce di quanto accertato, l’uomo è stato arrestato per maltrattamenti e denunciato per porto di oggetti atti ad offendere. Sentito il Pubblico Ministero di turno, è stato condotto in carcere in attesa del giudizio di convalida.

