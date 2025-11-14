Falso pilota di aerei di linea operava in tutta Europa, bufera sulla lituana Avion Express: indagini in corso

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Ha volato per tutta l’Europa pilotando aerei di linea con una licenza falsa. È la storia di un comandante abusivo, per mesi alla guida di aerei con a bordo centinaia di passeggeri della compagnia lituana Avion Express, specializzata nella fornitura di velivoli con equipaggio incluso per vettori come EasyJet. La società ha dichiarato di stare collaborando con le autorità dei Paesi coinvolti per fare chiarezza sulla vicenda.

Il falso pilota di aerei di linea

A riportare la vicenda è il tabloid inglese Daily Mail, citando la compagnia aerea, che ha confermato le ricostruzioni. Il falso comandante sarebbe un co-pilota che avrebbe ottenuto la posizione di capitano con certificazioni contraffatte.

Stando a quanto riferito, l’uomo era stato occupato come primo ufficiale per il vettore indonesiano Garuda, ma sarebbe riuscito a produrre una licenza finta per pilotare gli aerei dell’Avion Express.

Le indagini

Il finto capitano avrebbe così volato per mesi alla guida di aerei di linea, trasportando centinaia di passeggeri in giro per il Continente, verso destinazioni principalmente dell’Est Europa.

Il vettore lituano non ha dato ulteriori dettagli su come l’uomo sia riuscito ad aggirare i controlli, ma ha assicurato che sono in corso gli accertamenti sulle certificazioni del pilota, per ricostruire la vicenda in collaborazione con le autorità.

“Per quanto riguarda l’eventuale operatività di voli da parte dell’individuo in qualità di capitano – ha precisato la responsabile marketing e comunicazione di Avion Express, Rolanda Lipneviciute.- è importante comprendere che, sebbene l’indagine non sia ancora stata completata, non vi sono attualmente prove conclusive sulla sua documentazione che possano verificare un’eventuale falsificazione di documenti”

L’Avion Express

L’Avion Express è una compagnia cosiddetta in wet lease, con una flotta di oltre 50 velivoli, che fornisce aerei comprensivi di equipaggio ad altri vettori come LOT, EasyJet o Sun Express, con destinazioni in diverse parti del mondo.

Una delle linee che noleggia i voli della azienda lituana, la tedesca Eurowings, ha affermato di attendere “indagini sulla responsabilità della Avion, affinché chiariscano i punti oscuri della vicenda”