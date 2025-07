Fazzolari contro Ranucci e Report, chiesto risarcimento di 100mila euro per il servizio su MPS e Mediobanca

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Il sottosegretario Giovan Battista Fazzolari (FdI) ha presentato una richiesta di risarcimento di 100mila euro nei confronti della trasmissione Report, condotta da Sigfrido Ranucci, dopo l’inchiesta “All’Armi siam banchieri!” su MPS e Mediobanca. Il servizio ha ipotizzato un incontro a Palazzo Chigi con Fazzolari e il capogabinetto Caputi per favorire l’operazione, smentito da Fazzolari.

Fazzolari, Ranucci e Report: le accuse al cuore dell’inchiesta

Come riporta LaPresse, l’inchiesta di Report firmata da Giorgio Mottola ha acceso i riflettori su un presunto incontro politico in Palazzo Chigi che avrebbe avallato la scalata di Monte dei Paschi su Mediobanca.

Nel servizio, un ex dirigente UBS ha parlato della presenza di Fazzolari e del capo di gabinetto Caputi.

ANSA

Sigfrido Ranucci nello studio di Report

Dopo la messa in onda, Fazzolari ha deciso di agire legalmente chiedendo alla Rai 100mila euro per danno reputazionale.

Ranucci e Report nel mirino di Fazzolari e FdI

Il programma si è limitato a rendere note le smentite formali di Fazzolari e Caputi, arrivate in forma scritta prima della trasmissione. Secondo Fratelli d’Italia, coordinata dalla Commissione di Vigilanza Rai, la trasmissione avrebbe ignorato le smentite e utilizzato metodi “inaccettabili” e “non etici” per ottenere vantaggio mediatico.

I parlamentari hanno annunciato un’interrogazione alla Rai per capire quali azioni intenda intraprendere.

Lo scontro istituzionale

È un vero e proprio scontro tra informazione e politica, con la presidente della Vigilanza Rai Barbara Floridia che ha definito l’azione di Fazzolari “una pagina nera per la libertà di stampa”.

La richiesta di risarcimento, secondo Floridia, rappresenta un tentativo di intimidire giornalisti e mettere a tacere voci scomode per l’esecutivo, in un clima già teso per i tagli alle puntate di Report.

Le reazioni: Pd e M5s solidali con Ranucci

Le opposizioni hanno immediatamente espresso solidarietà a Ranucci e al programma: secondo esponenti di Pd e M5S, la richiesta di risarcimento avrebbe l’unico scopo di soffocare l’inchiesta di servizio pubblico.

Per molti si tratta di un attacco diretto alla capacità dei cittadini di ricevere informazioni libere e trasparenti.

Il ruolo della Commissione Vigilanza Rai

La querelle tra Fazzolari, Ranucci e Report potrebbe approdare nelle sedi istituzionali: la Commissione Vigilanza Rai attende risposte, mentre la Rai stessa dovrà valutare eventuali azioni legali.