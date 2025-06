Scontro Ranucci - Rai, lettera di fuoco dei giornalisti di Report: "Puntate ridotte, prima volta in 30 anni"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Continua lo scontro tra la redazione di Report, il programma di giornalismo investigativo di Rai 3, e la direzione della Tv di Stato. Dopo la lettera di richiamo al conduttore Sigfrido Ranucci, arriva la risposta dei giornalisti del programma, che denunciano che le puntate potrebbero essere ridotte e che in molti temono per il loro contratto di lavoro.

La lettera dei giornalisti di Report alla Rai

La redazione di Report ha inviato una lettera aperta alla dirigenza della Rai, per protestare contro il richiamo al conduttore Sigfrido Ranucci, dopo la sua partecipazione ad alcune trasmissioni di La 7. I giornalisti del programma hanno scritto:

Da tempo avvertiamo una brutta aria intorno a Report. Ieri è arrivata una lettera di richiamo a Sigfrido Ranucci, a cui esprimiamo il nostro sostegno e la nostra solidarietà, per aver promosso, come di consueto in altre trasmissioni, l’inizio della stagione di Report e per aver rilasciato un’intervista in cui ha parlato di libertà di stampa.

La lettera prosegue denunciando inoltre che i redattori e i lavoratori del programma sono venuti a sapere dalla stampa che la Rai avrebbe deciso di tagliare quattro puntate di Report per il prossimo anno.

Puntate ridotte e rischio per i contratti

Nella lettera, i giornalisti denunciano proprio la riduzione del numero di puntate del programma, una circostanza mai verificatasi prima:

È la prima volta in circa 30 anni di storia che l’azienda pensa di ridurre le puntate di Report Non può non inquietare il fatto che questo ridimensionamento avviene a fronte di attacchi, sempre più numerosi e intensi, rivolti contro Report da politici ed esponenti del governo a seguito delle inchieste.

La redazione, denuncia poi di aver ricevuto “una decina di denunce penali o civili da esponenti apicali della maggioranza dal presidente del Senato e, per la prima volta nella storia del giornalismo italiano, da un intero partito”, vale a dire Fratelli d’Italia.

La lettera denuncia anche che la redazione si trova in una situazione di incertezza, dato che al programma non sarebbe ancora stata assegnata una matricola, procedimento che permette di iniziare a preparare in anticipo le puntate.

Lo scontro tra Ranucci e la Rai

La lettera dei giornalisti di Report si introduce nel contesto dello scontro tra Sigfrido Ranucci e la Rai. Dopo diverse tensioni con membri della maggioranza, il conduttore ha partecipato ad alcune trasmissioni su un’altra rete, La 7.

A detta della Rai, Ranucci lo avrebbe fatto senza rispettare le dovute procedure, e avrebbe quindi ricevuto un richiamo da parte della dirigenza.

Il conduttore ha denunciato la questione sui social, parlando di un “provvedimento disciplinare“. La Rai ha poi specificato che non ci sarebbe stato nessun provvedimento e che il richiamo era da considerarsi solo un ammonimento.