Femminicidio a Macherio, Geraldine Yadana Sanchez soffocata dall'ex in strada davanti ai passanti

A Macherio c’è stato un nuovo femminicidio. Un uomo avrebbe ucciso per soffocamento l’ex compagna, la 34enne Geraldine Yadana Sanchez, dopo una lite in strada davanti ad alcuni passanti. Il fatto sarebbe avvenuto in un’area dismessa, a pochi metri di distanza dall’abitazione della donna. A lanciare l’allarme sono stati i due figli di 14 e 17 anni della coppia, preoccupati per il mancato ritorno a casa della madre. Sanchez era scappata insieme i figli proprio dal Perù, per allontanarsi dall’ex.

Cosa si sa sul femminicidio di Geraldine Yadana Sanchez a Macherio

Stando alla prima ricostruzione dei fatti riportata da La Repubblica, il femminicidio sarebbe avvenuto mercoledì notte, tra le 21 e le 23, in una ex caserma dei carabinieri dismessa in via Visconti di Modrone, a Macherio.

La vittima è una donna di 34 di origini peruviane, Geraldine Yadana Sanchez, residente in Brianza, dove lavorava come badante.

Il nuovo caso di femminicidio si è verificato a Macherio, paese di circa 7500 abitanti a nord di Monza, nella tarda serata di mercoledì 16 luglio

A ucciderla, per soffocamento o strangolamento (in base al primo esame condotto dal medico legale), sarebbe stato il suo ex, un connazionale, con cui la donna era in via di separazione e in conflitto da mesi.

L’uccisione sarebbe arrivata dopo una lite in casa, proseguita poi per le strade del paese brianzolo, che conta circa 7500 abitanti.

L’allarme lanciato dai figli della vittima di femminicidio

A lanciare l’allarme, con una prima segnalazione inviata al 112, sono stati i due figli della coppia, di 17 e 14 anni, preoccupati che fosse capitato qualcosa di grave alla madre dopo la lite col padre.

La donna, infatti, non era rientrata in casa alle 19, come faceva abitualmente.

I timori dei due adolescenti si sono purtroppo rivelati fondati, come ha tristemente confermato l’intervento nei pressi dell’ex caserma dei Carabinieri, che si trova a non più di 300 metri dalla casa della vittima.

Proprio da lì era arrivata una segnalazione da parte di alcuni passanti.

Femminicidio a Macherio: uomo accusato di omicidio volontario

Il marito della donna vittima di femminicidio a Macherio è stato fermato dai carabinieri e portato in caserma.

L’uomo, che è accusato di omicidio volontario, è stato poi condotto in carcere a Monza su decisione del pm di turno Michele Trianni e del procuratore capo Claudio Gittardi.

La donna era scappata dal Perù per allontanarsi dall’ex

Secondo quanto riferito dallo zio della vittima, citato dal Corriere della Sera, un anno fa Geraldine Yadana Sanchez aveva lasciato Lima coi due figli per sfuggire alle violenze del suo ex, che aveva più volte denunciato in Perù.

L’uomo però sarebbe arrivato in Italia 5 o 6 mesi fa, perseguitandola per ricominciare la relazione.