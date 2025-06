Femminicidio di Piera Ulivelli a Empoli, Mauro Caparrini tenta il suicidio dopo averla soffocata col sacchetto

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Presunto femminicidio a Empoli. Mauro Caparrini, 84 anni, avrebbe tentato di togliersi la vita dopo aver ucciso la moglie, Piera Ulivelli di 83 anni, soffocandola con un sacchetto. L’uomo è stato salvato dopo l’allarme ricevuto da un famigliare e trasportato presso l’ospedale San Giuseppe dove ora è piantonato dalle forze dell’ordine. Secondo le indiscrezioni non sarebbe in pericolo di vita.

Empoli, presunto femminicidio

Come anticipato, Mauro Caparrini di 84 anni è ricoverato presso l’ospedale San Giuseppe ed è piantonato dai carabinieri. Le informazioni sono ancora in divenire.

Nella notte tra domenica 8 giugno e lunedì 9 l’84enne avrebbe ucciso la moglie Piera Ulivelli di 84 anni, probabilmente soffocandola con un sacchetto di plastica.

Successivamente l’uomo avrebbe tentato di togliersi la vita tagliandosi le vene. L’uomo non sarebbe in pericolo di vita mentre il corpo della moglie è stato trasportato in obitorio.

L’uomo, che – come già detto – si trova ricoverato in ospedale e piantonato dagli agenti della polizia di Stato, è in stato di arresto. Lo riporta Ansa.

L’allarme dato da un parente

Secondo quanto riferito da La Nazione l’allarme sarebbe stato dato da un parente della coppia. Il congiunto era solito fare visita ai due anziani ogni mattina. Lunedì 9 giugno, invece, si è ritrovato di fronte a una tragedia.

L’uomo ha quindi composto il 112 e l’operatore ha inviato sul posto la polizia e il 118.

Cosa sappiamo di Piera Ulivelli e Mauro Caparrini e del motivo del suicidio

Le dinamiche del femminicidio e del tentato suicidio non sono ancora note. Per il momento viene valutata l’ipotesi di una tragedia della disperazione.

La donna, Piera Ulivelli – scrive Repubblica – sarebbe stata affetta da una grave malattia e probabilmente Mauro Caparrini si occupava del suo accudimento. Le indagini potrebbero partire da questo dato per stabilire il contesto e le dinamiche del dramma. Saranno svolti accertamenti sul corpo dell’anziana uccisa.

Nel 2024 a Saronno si è consumato delitto simile: un 54enne aveva ucciso l’anziana madre, 81 anni, per poi impiccarsi. La donna soffriva di gravi problemi di salute.