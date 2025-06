Fermato in bici a Savona finge di non sapere l'italiano, in tasca aveva un revolver e un coltello da 25 cm

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo è stato arrestato a Savona per possesso illegale di arma da fuoco. L’individuo di origini dominicane è stato fermato nella notte di venerdì in Via Crispi, dopo essere stato notato in bicicletta con un comportamento sospetto.

Il fermo in Via Crispi

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio è avvenuto intorno alle 3.00 di notte. Gli agenti delle Volanti, impegnati nel controllo del territorio, hanno notato un uomo su una bicicletta che, alla vista della pattuglia, ha iniziato a muoversi in modo sospetto, accelerando e cambiando direzione repentinamente.

Il comportamento sospetto

Avvicinato per l’identificazione, l’uomo ha mostrato segni di nervosismo e ha finto di non comprendere la lingua italiana, rendendo difficoltosa la comunicazione con gli agenti. Questo atteggiamento ha insospettito ulteriormente i poliziotti.

La perquisizione e il ritrovamento

Dopo un’attenta osservazione, gli agenti hanno notato un oggetto nella tasca anteriore dei pantaloni dell’uomo, che per forma e dimensione poteva essere ricondotto a un’arma da fuoco. Insospettiti, hanno proceduto a una perquisizione, durante la quale sono stati rinvenuti un coltello a serramanico di 25 cm, un revolver di 12 cm in una fondina e circa 450 euro in contanti.

Le conseguenze dell’arresto

L’uomo è stato quindi tratto in arresto e accompagnato presso gli uffici della Questura per gli accertamenti di rito. Durante queste operazioni, ha continuato a dimostrarsi ostile e poco collaborativo, complicando ulteriormente le procedure di identificazione e di redazione degli atti.

La detenzione

Attualmente, l’arrestato è trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura di Savona ed è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Si sottolinea che i provvedimenti adottati in questa fase non implicano la responsabilità degli indagati sino al definitivo accertamento di colpevolezza, che potrà avvenire solo con sentenza irrevocabile.

