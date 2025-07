Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un giovane è stato arrestato a Ferrara con l’accusa di furto e rapina ai danni di due donne anziane. L’operazione, condotta dalla Squadra Mobile della Questura, è stata eseguita nel pomeriggio di ieri, dopo un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica. Il provvedimento di custodia cautelare in carcere è stato disposto dal Giudice per le indagini preliminari. L’arresto è avvenuto a seguito di due episodi avvenuti nella seconda metà di giugno, che avevano suscitato forte allarme nella comunità locale.

Le indagini e la fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile della Questura di Ferrara ha portato a termine un’importante operazione investigativa che ha condotto all’arresto di un giovane, ritenuto responsabile di due gravi reati commessi ai danni di donne anziane. L’attività d’indagine, avviata nella seconda metà di giugno, è stata coordinata dalla Procura della Repubblica e ha visto la collaborazione tra le diverse articolazioni investigative e l’Autorità Giudiziaria.

I dettagli degli episodi contestati

Il primo episodio si è verificato quando il sospettato si è avvicinato con violenza alle spalle di una donna di 72 anni, strappandole la borsa che conteneva denaro contante, documenti e un telefono cellulare. Nel secondo caso, l’uomo avrebbe agito con modalità ancora più aggressive: avrebbe spinto con forza una donna di 81 anni contro l’ingresso della sua abitazione, facendola cadere a terra, per poi sottrarle la borsa con alcune centinaia di euro appena prelevate allo sportello bancomat, un cellulare e documenti personali.

L’arresto e le misure cautelari

L’indagine, condotta con rapidità e professionalità dagli agenti della Squadra Mobile, ha permesso di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e di raccogliere elementi indiziari a carico del sospettato. In breve tempo, gli investigatori sono riusciti a localizzare il giovane e a procedere con l’esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere, come disposto dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ferrara.

Il provvedimento di allontanamento

Già la scorsa settimana, la Divisione Anticrimine della Questura aveva emesso nei confronti dell’indagato un provvedimento di foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel comune di Ferrara, a causa della sua pericolosità sociale. Il soggetto, infatti, risulta gravato da diversi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, delineando un profilo criminale di particolare allarme per la comunità.

IPA