Ferrero punta all'acquisto di Kellogg per 3 miliardi, fatturato dell'azienda e patrimonio dell'ad Giovanni

Ferrero ha messo sul piatto circa 3 miliardi di dollari per rilevare Kellogg. Il gruppo, con 18,4 miliardi di euro di ricavi nel 2024, punta a una fusione transatlantica strategica.

Ferrero vuole acquistare Kellogg

Secondo il Wall Street Journal, Ferrero è molto vicino a un accordo da 3 miliardi di dollari per WK Kellogg Co. Con sede a Battle Creek, Michigan, WK Kellogg nasce nell’ottobre 2023 dallo spin-off dei cereali nordamericani di Kellogg e vanta un portafoglio storico che include Corn Flakes, Froot Loops, Frosted Flakes e Rice Krispies.

Inoltre anche il suo fatturato è un elemento importante nell’acquisizione: nel 2024 è stato di 2,7 miliardi di dollari (in leggero calo dai 2,76 miliardi dell’anno prima), con una capitalizzazione di mercato di 1,5 miliardi e debiti per 500 milioni.

La fusione, attesa in settimana, seguirebbe diverse altre mosse di consolidamento nel settore snack da parte di diverse realtà, come l’acquisizione da parte di PepsiCo di Siete Foods e di Hershey di LesserEvil.

Il fatturato di Ferrero

Ferrero, da parte sua, sta cercando di mettere a punto un acquisto storico, ma anche strategico. Nata ad Alba nel 1946, Ferrero è oggi presente in oltre 170 Paesi con 37 stabilimenti e 47.000 dipendenti.

Non è più solo un’azienda italiana, è un’icona, come la sua Nutella. Sul sito ufficiale, nello spirito di trasparenza, l’azienda scrive di aver chiuso al 31 agosto 2024 con un fatturato consolidato di 18,4 miliardi di euro, in crescita dell’8,9% rispetto al 2023 grazie ai soprattutto ai brand Nutella, Ferrero Rocher e Kinder, e a investimenti per quasi 1 miliardo in nuovi impianti e R&S.

Il patrimonio di Giovanni Ferrero

Giovanni Ferrero, executive chairman del gruppo, figura tra i più ricchi al mondo con un patrimonio personale stimato in 41,1 miliardi di dollari al luglio 2025.

Questo deriva da una quota in Ferrero International, società che nel 2018 acquisì il business USA di Nestlé per 2,8 miliardi di dollari. Dopo aver guidato l’azienda come co-CEO fino al 2017, oggi si concentra su strategia e acquisizioni.