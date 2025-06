Feto nel cestino del bagno dell'ospedale di Piacenza, trovato tra stracci insanguinati

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Macabra e drammatica scoperta all’ospedale di Piacenza. Un feto è stato trovato in un cestino dei rifiuti in uno dei bagni del nosocomio. La prima ad accorgersi del fatto è stata un’addetta alle pulizie che ha immediatamente lanciato l’allarme. Sul posto i militari del Nucleo investigativo per effettuare i rilievi scientifici, ascoltare i testimoni e fare luce sulla vicenda. Dalle prime informazioni a disposizione, il feto era all’interno di un sacchetto, insieme ad alcuni stracci insanguinati.

Notizia in aggiornamento…