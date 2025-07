Finale di Wimbledon tra Sinner e Alcaraz, chi c'è nel Royal Box: da William e Kate a Nicole Kidman

Pullula di nomi eccellenti il Royal Box, l’angolo più prestigioso dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club, riempito in occasione della finale di Wimbledon nella quale si sfidano Jannik Sinner per l’Italia e Carlos Alcaraz per la Spagna. Oltre a William e Kate, che premierà il vincitore, i vip che seguono la gara dalla Centre Court arrivano e dalle istituzioni dei due Paesi a confronto e da Hollywood.

Chi c’è nel Royal Box a Wimbledon

Domenica 13 luglio va in scena la finale di Wimbledon, lo Slam britannico più seguito al mondo. Come anticipato in apertura, sul Royal Box sono presenti tutti i rappresentanti dei due Paesi sul campo della finalissima, per la quale si sfidano Jannik Sinner per il Belpaese e Carlos Alcaraz per la Spagna.

A dominare la scena dal palco regale ci sono, inevitabilmente, Kate Middleton e il principe William. Sarà proprio la principessa del Galles, alla fine del match, a premiare il vincitore.

ANSA Dal Royal Box i nomi eccellenti partecipano alla finale di Wimbledon: oltre al Principe William e Kate Middleton siedono Nicole Kidman e altre personalità importanti

Il principe e la principessa del Galles siedono accanto a due dei loro tre figli, George e Charlotte, ma dallo stesso palchetto spuntano anche le teste dell’ambasciatore italiano a Londra Inigo Lambertini e della moglie Maria Grazia Gragnano, oltre al nome dell’omologo spagnolo José Pascual Marco Martinez.

Al Royal Box siede, inoltre, Re Felipe VI insieme al suo segretario privato Camilo Villarino e al Ministro dell’Interno Fernando Grande-Marlaska.

Gli ex campioni e i vip

Non mancano, tra i nomi eccellenti, quelli delle vecchie glorie del tennis. Tra questi troviamo Andre Agassi e Chris Evert, oltre a Lleyton Hewitt, Jan Kodes e infine Richard Krajicek e Stan Smith.

Assiste alla finale anche Chris Hoy, che ha portato con fierezza la bandiera britannica vincendo per sei volte la medaglia d’oro nel ciclismo. Infine, come anticipato, ci sono nomi influenti del mondo di Hollywood: la diva Nicole Kidman siede accanto a Keira Knightley, Matthew McConaughey e John Lithgow. Non mancano, infine, Andrew Scott e Paul Mescal.

Cos’è il Royal Box

Il Royal Box è, a tutti gli effetti, il palco reale di Wimbledon. Si tratta di uno spazio con 74 posti a sedere al quale gli invitati possono accedere evitando la fila e il pagamento dell’ingresso.

Il Royal Box è nato nel 1922 – come riporta il Corriere dello Sport – nello stesso anno in cui sono stati portati a termine i lavori per la venue sportiva.