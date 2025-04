Finisce nel fosso con la Lamborghini a Concordia Sagittaria vicino Venezia: morto l'imprenditore Luca Polito

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Tragico incidente a Concordia Sagittaria, in provincia di Venezia, dove Luca Polito, un imprenditore edile, si è ribaltato con la sua Lamborghini Gallardo in un canale d’irrigazione, ai margini di un campo. L’uomo, che era alla guida, ha perso la vita nell’impatto, mentre un’altra persona a bordo con a lui ha riportato ferite non gravi.

L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio di sabato 19 aprile, intorno alle 14, lungo via del Rio, una strada secondaria del territorio comunale di Concordia Sagittaria, in provincia di Venezia.

Una Lamborghini Gallardo, per cause ancora in fase di accertamento, è uscita di strada e si è ribaltata, finendo la sua corsa capovolta all’interno di un canale d’irrigazione, situato al margine di un terreno agricolo.



L’incidente si è verificato a Concordia Sagittaria, in provincia di Venezia

Chi era Luca Polito

L’impatto è stato violentissimo e ha avuto conseguenze fatali per uno degli occupanti della vettura. La vittima si chiama Luca Polito, imprenditore edile conosciuto in zona.

La seconda persona presente all’interno dell’auto, invece, è riuscita a liberarsi da sola dalle lamiere accartocciate dell’auto, riportando lesioni che i sanitari hanno valutato come non gravi.

Diversa, purtroppo, la sorte per Luca Polito: nonostante l’arrivo rapido dei soccorsi, il personale medico non ha potuto far altro che confermarne il decesso.

I soccorsi

L’incidente ha richiesto un immediato intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunti in tempi rapidi i vigili del fuoco di Portogruaro, insieme agli operatori sanitari del Suem 118, attivati per prestare assistenza e mettere in sicurezza l’area.

Alle operazioni di soccorso e al recupero del veicolo incidentato hanno partecipato anche mezzi e personale specializzato. In particolare, è intervenuto l’elicottero Drago 149 del reparto volo dei vigili del fuoco, con a bordo due sommozzatori affiancati da altri colleghi arrivati dal comando di Vicenza.

Per sollevare e rimuovere la Lamborghini finita nel canale, si è resa necessaria l’autogru messa a disposizione dal distaccamento di Udine.

La possibile dinamica

Nel frattempo, la zona è stata isolata dalla polizia locale per permettere agli agenti di effettuare i rilievi tecnici e raccogliere tutti gli elementi utili all’accertamento della dinamica.

Le indagini sono in corso, ma tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti vi è quella di una possibile velocità eccessiva, che potrebbe aver contribuito a causare la perdita di controllo del veicolo. In attesa della conclusione delle operazioni, il tratto stradale è stato chiuso al traffico per motivi di sicurezza.