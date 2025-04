Incidente al Torrino, il 26enne Leonardo Scollato muore dopo lo schianto in via della Grande Muraglia a Roma

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Un ragazzo di 26 anni è morto a Roma in un incidente stradale. Il giovane era alla guida di una Mini Cooper che si è schiantata contro un albero in via della Grande Muraglia, in zona Eur-Torrino. Ancora da accertare la causa dell’incidente. I soccorsi sono stati inutili, il giovane ha perso la vita nel momento dello schianto.

Chi è il 26enne morto a Roma per un incidente

La vittima dell’incidente è il 26enne Leonardo Scollato. Il ragazzo era alla guida della sua Mini Cooper che, intorno alla mezzanotte tra sabato 12 e domenica 13 aprile, è finita contro un albero dello spartitraffico di via della Grande Muraglia, in zona Eur-Torrino a Roma.

Il giovane ha perso la vita sul colpo, i soccorritori hanno potuto solamente constatarne il decesso.

L’incidente è avvenuto in via della Grande Muraglia, nella zona Eur-Torrino

Schianto contro un albero in via della Grande Muraglia

Per motivi ancora in fase di accertamento, Leonardo Scollato ha perso il controllo della sua auto e si è schiantato contro un albero all’altezza del civico 338 di via della Grande Muraglia, nella zona sud di Roma. Alcuni automobilisti di passaggio hanno chiamato il numero unico delle emergenze, 112, per chiedere l’intervento di un’ambulanza. Ma ogni tentativo di rianimare il 26enne è stato inutile.

Secondo la prima ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia locale di Roma Capitale, intervenuti sul posto per i rilievi, non ci sarebbero altri mezzi coinvolti nell’incidente. La strada è stata chiusa temporaneamente al traffico per permettere agli agenti delle pattuglie del X Gruppo Mare e del IX Gruppo Eur di effettuare i rilievi dell’incidente.

Pietro Ragucci, presidente del comitato Torrino Nord, ha espresso la propria vicinanza alla famiglia del giovane morto nell’incidente di via della Grande Muraglia.

Altro incidente poche ore prima nella stessa zona

Nella giornata di sabato 12 aprile, a poca distanza dal luogo dell’incidente mortale costato la vita a Leonardo Scollato, si è verificato un altro incidente.

Tre le persone coinvolte e rimaste ferite, tutti motociclisti che hanno perso il controllo dei mezzi e sono finiti contro gli archi di Porta Ardeatina, all’inizio di via Cristoforo Colombo, sempre a Roma. I tre erano diretti a un evento motociclistico. L’incidente si è verificato intorno alle 17,30 di sabato 12 aprile e nessuno dei motociclisti coinvolti ha riportato conseguenze gravi.

Nella giornata del 13 aprile, invece, la 16enne Asia Loddo è morta in ospedale 4 giorni dopo essere caduta dallo scooter.