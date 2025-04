Incidente sull'A1 tra un camion e un autobus, a bordo 41 bambini in gita: alunni sotto choc

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Tragedia sfiorata sull’autostrada A1, in una tratta compresa tra San Vittore e Caianello, al confine tra Lazio e Campania, dove si è verificato un incidente che ha coinvolto un camion e un autobus che trasportava 41 bambini, 6 maestre e due genitori, diretti verso Sud per una gita scolastica. Non ci sarebbero feriti gravi, Forze dell’Ordine e soccorsi sul posto.

L’incidente sull’autostrada A1

Si è sfiorata la tragedia nella mattinata di oggi – mercoledì 9 aprile 2025 – intorno alle ore 8:30, in una tratta dell’autostrada A1 al confine tra Lazio e Campania, tra i territori dei comuni di San Vittore, in provincia di Frosinone, e quello di Caianello, in provincia di Caserta.

Secondo le prime informazioni fin qui raccolte, si è verificato un violento incidente che ha coinvolto due mezzi pesanti, un tir e un autobus.

Fonte foto: © 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap contributors | © 2025 TomTom | Tuttocittà La tratta di autostrada A1 dov’è avvenuto l’incidente che ha coinvolto un camion e un autobus pieno di bambini in gita

La paura maggiore ha riguardato l’autobus, al cui interno erano presenti 41 bambini di quarta e quinta elementare di una scuola di Frosinone, 6 maestre, due mamme e due autisti, diretti a Paestum per una gita scolastica.

Lo scontro tra camion e autobus

In seguito all’impatto, sul luogo dell’incidente sono intervenute diverse ambulanze del 118 Ares (Azienda Regionale Emergenza Sanitaria), un elicottero, i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Stradale di Cassino.

Come riportato da ANSA, lo scontro è stato violento ma nessuna delle persone a bordo dell’autobus è rimasta ferita in modo grave, sebbene all’inizio si sia parlato di un ferito in codice rosso. Solo contusioni, escoriazioni, lievi ferite e tanta paura per i passeggeri.

Le Forze dell’Ordine giunte sul posto hanno in primis dovuto gestire il traffico sulla tratta, con la viabilità che ha ovviamente subito forti rallentamenti, anche a causa della formazione di code in prossimità del luogo del sinistro.

La dinamica dell’incidente

Gli agenti della Polizia Stradale hanno poi effettuato tutti i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, per poi liberare la corsia e ripristinare almeno parzialmente la circolazione sulla tratta di A1 interessata.

In seguito all’incidente, i bambini sono stati accolti in un pullman sostitutivo, che li ha trasportato in un punto di primo soccorso nell’aria di servizio Varlese, dove sono stati visitati dal personale medico del 118.

Distrutto il muso di uno dei due mezzi pesanti, il che farebbe pensare a un forte tamponamento. Ancora da chiarire però l’esatta dinamica che ha portato allo scontro.