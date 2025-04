Incidente nel Tarantino tra Faggiano e Lizzano, 4 giovani morti: auto si ribalta e finisce contro un albero

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Quattro ragazzi tra i 17 e i 23 anni sono morti in un incidente stradale nel Tarantino, tra Faggiano e Lizzano. L’auto su cui viaggiavano è finita fuori strada all’uscita di una curva, andando a impattare contro un albero ai margini della carreggiata. Tra le quattro vittime ci sono due ragazze minorenni. In corso i rilievi per ricostruire la dinamica e il motivo dello schianto letale.

L’incidente tra Faggiano e Lizzano

L’incidente si è verificato intorno alle 2.30 della notte tra sabato 5 e domenica 6 aprile, sulla strada provinciale 110 che collega i comuni pugliesi di Faggiano e Lizzano.

A chiedere l’intervento dei soccorsi alcuni automobilisti di passaggio su quel tratto nei pressi della centrale Enel. Oltre alle ambulanze del 118, sul posto sono arrivati i carabinieri, la polizia stradale e i vigili del fuoco.

Le giovani vittime nel Tarantino

Le quattro vittime sarebbero originari dei comuni del Tarantino di Torricella, Sava e Manduria. Per il violento impatto, due delle vittime sono state sbalzate fuori dall’abitacolo, mentre le altre due sono state estratte dalle lamiere dai vigili del fuoco. Tutti e quattro sarebbero morti sul colpo.

Secondo le prime ricostruzioni sull’incidente, i due ragazzi di 19 e 23 anni e le due ragazze minorenni stavano viaggiano su una Fiat Idea quando, per cause ancora da verificare, l’auto si è ribaltata nei pressi di una curva, andando a finire contro un albero.

Gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente sono affidati ai carabinieri della Compagnia di Manduria, coordinati dal pubblico ministero di turno di Taranto. I corpi dei quattro ragazzi sono stati portati nell’obitorio del cimitero di Lizzano a disposizione della magistratura.

L’incidente tra Andria e Bisceglie

Soltanto 24 ore prima un altro incidente in Puglia, nella provinciale tra Andria e Biseglie all’altezza di Trani, ha provocato la morte di due donne, madre e figlia di 63 e 32 anni, quest’ultima incinta di sette mesi.

I medici dell’ospedale di Andria hanno cercato di salvare il feto, ma non c’è stato nulla da fare.