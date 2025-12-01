Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Detenzione di sostanze stupefacenti e tentato spaccio sono le accuse mosse a un uomo di 55 anni originario della Tunisia, fermato dai Carabinieri a Firenze durante un controllo in piazza Pier Vettori. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato bloccato mentre cercava di eludere un controllo e disfarsi della droga. La sostanza, circa 54 grammi di hashish, è stata sequestrata insieme a materiale per il confezionamento e denaro contante.

Il controllo dei Carabinieri e l’arresto

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, il Nucleo Radiomobile di Firenze ha effettuato un servizio di controllo del territorio nella zona di piazza Pier Vettori. Durante il pattugliamento, i militari hanno notato un uomo che, alla vista della pattuglia, ha tentato di allontanarsi rapidamente, nel tentativo di evitare il controllo.

Il tentativo di disfarsi della droga

Il cinquantacinquenne tunisino, già conosciuto dalle forze dell’ordine, è stato fermato dai Carabinieri dopo aver cercato di eludere il controllo. Nel corso dell’operazione, l’uomo avrebbe tentato di liberarsi di due involucri contenenti hashish, gettandoli sotto un’auto parcheggiata nelle vicinanze.

Il sequestro della sostanza stupefacente

Gli involucri sono stati recuperati dai militari, che hanno accertato la presenza di hashish per un peso complessivo di circa 54 grammi. Oltre alla sostanza stupefacente, i Carabinieri hanno sequestrato anche materiale utile al confezionamento delle dosi e una somma di denaro contante, suddivisa in banconote di piccolo taglio. Gli inquirenti ritengono che il denaro sia compatibile con l’attività illecita di spaccio contestata all’uomo.

