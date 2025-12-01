Firenze, pusher beccato in piazza: tenta la fuga e getta l'hashish sotto un'auto
Arrestato a Firenze un tunisino di 55 anni per detenzione di hashish ai fini di spaccio. Sequestrati 54 grammi di droga e denaro contante.
Detenzione di sostanze stupefacenti e tentato spaccio sono le accuse mosse a un uomo di 55 anni originario della Tunisia, fermato dai Carabinieri a Firenze durante un controllo in piazza Pier Vettori. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato bloccato mentre cercava di eludere un controllo e disfarsi della droga. La sostanza, circa 54 grammi di hashish, è stata sequestrata insieme a materiale per il confezionamento e denaro contante.
Il controllo dei Carabinieri e l’arresto
Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, il Nucleo Radiomobile di Firenze ha effettuato un servizio di controllo del territorio nella zona di piazza Pier Vettori. Durante il pattugliamento, i militari hanno notato un uomo che, alla vista della pattuglia, ha tentato di allontanarsi rapidamente, nel tentativo di evitare il controllo.
Il tentativo di disfarsi della droga
Il cinquantacinquenne tunisino, già conosciuto dalle forze dell’ordine, è stato fermato dai Carabinieri dopo aver cercato di eludere il controllo. Nel corso dell’operazione, l’uomo avrebbe tentato di liberarsi di due involucri contenenti hashish, gettandoli sotto un’auto parcheggiata nelle vicinanze.
Il sequestro della sostanza stupefacente
Gli involucri sono stati recuperati dai militari, che hanno accertato la presenza di hashish per un peso complessivo di circa 54 grammi. Oltre alla sostanza stupefacente, i Carabinieri hanno sequestrato anche materiale utile al confezionamento delle dosi e una somma di denaro contante, suddivisa in banconote di piccolo taglio. Gli inquirenti ritengono che il denaro sia compatibile con l’attività illecita di spaccio contestata all’uomo.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.