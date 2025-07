Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di quattro arresti il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri nel centro storico di Firenze, dove alcune donne sono state fermate per furto con destrezza e tentato furto con destrezza ai danni di turisti. I fatti sono avvenuti tra il 10 luglio e il 13 luglio, quando le pattuglie appiedate hanno individuato e bloccato le responsabili, già note alle forze dell’ordine, mentre agivano in zone frequentate da visitatori stranieri.

Operazione dei Carabinieri: quattro donne fermate in due episodi distinti

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’attività di controllo è stata intensificata a seguito di un aumento dei fenomeni criminali nel centro di Firenze. Durante questi servizi, i militari della Stazione Uffizi hanno arrestato in flagranza quattro cittadine bulgare, tutte già conosciute dalle autorità per precedenti simili.

Il primo episodio: furto ai danni di una turista britannica

Il 10 luglio, due donne di origine bulgara, rispettivamente di 35 anni e 36 anni, sono state sorprese dai Carabinieri mentre si aggiravano con fare sospetto sul Lungarno Torrigiani. Le due, approfittando della distrazione di una turista britannica, hanno aperto lo zaino della vittima e si sono impossessate del suo portafoglio. L’intervento tempestivo dei militari ha permesso di bloccare le responsabili subito dopo il furto e di restituire il maltolto alla legittima proprietaria.

Il secondo tentativo: colpo sventato in una gelateria del centro

Tre giorni dopo, il 13 luglio, altre due cittadine bulgare, di 29 anni e 30 anni, sono state individuate all’interno di una gelateria del centro mentre, fingendosi clienti in attesa, hanno tentato di sottrarre il portafoglio a un turista australiano. L’uomo si è accorto del tentativo di furto e ha dato l’allarme, consentendo ai Carabinieri di intervenire e fermare le due donne prima che riuscissero a fuggire.

Le misure adottate dal Tribunale

In entrambi i casi, le donne arrestate sono state condotte in camera di sicurezza e, il giorno successivo, presentate davanti al Tribunale di Firenze. Il giudice ha convalidato gli arresti e disposto, per le prime due, il divieto di dimora nella regione Toscana, mentre per le altre due è stato imposto il divieto di dimora a Firenze. Le imputate dovranno ora affrontare il processo, durante il quale sarà accertata la loro responsabilità, nel rispetto della presunzione di innocenza.

Un fenomeno in crescita: attenzione alle aree turistiche

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’operazione si inserisce in un più ampio piano di prevenzione e contrasto ai reati predatori che colpiscono soprattutto i turisti nelle zone più frequentate della città. Le forze dell’ordine raccomandano ai visitatori di prestare particolare attenzione ai propri effetti personali e di segnalare tempestivamente qualsiasi comportamento sospetto.

Il ruolo delle pattuglie appiedate nel centro storico

Le pattuglie appiedate dei Carabinieri rappresentano uno strumento fondamentale per presidiare le aree a maggiore rischio e garantire un intervento rapido in caso di furto o altri reati. La presenza costante degli operatori nelle vie del centro ha permesso, anche in questa occasione, di assicurare alla giustizia le responsabili e di restituire la refurtiva alle vittime.

