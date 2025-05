Fuga spericolata in auto per le vie di Palermo, tre ventenni arrestati: sostanze dopanti nel bagagliaio

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre giovani sono stati arrestati a Palermo per resistenza e detenzione di sostanze anabolizzanti dopo una fuga spericolata. L’episodio è avvenuto di notte lungo le strade della movida, quando i ragazzi, a bordo di una smart, sono stati inseguiti dalla Polizia di Stato.

Inseguimento e arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha arrestato i tre giovani, rispettivamente di 21, 23 e 25 anni. La loro fuga è iniziata in via Duca della Verdura, passando per la Cala e terminando in via Magione, dove sono stati bloccati dagli agenti. Anche fuori dall’auto, i giovani hanno opposto resistenza e aggressione nei confronti dei poliziotti.

Scoperta di sostanze dopanti

Nel bagagliaio della vettura è stata trovata una borsa contenente numerose confezioni di sostanze dopanti. Uno dei tre giovani ha dichiarato di essere il responsabile del possesso delle sostanze, mentre sono in corso accertamenti sulla loro provenienza e destinazione.

Motivazioni della fuga

Il giovane che ha assunto la responsabilità del possesso delle sostanze ha spiegato agli agenti di essere fuggito per paura di vedersi ritirata la patente, a causa di un tasso alcolemico che avrebbe superato i limiti di legge. La sua guida è stata descritta come scriteriata e pericolosa per sé e per gli altri utenti della strada.

Convalida dell’arresto

Il provvedimento di arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria. Tuttavia, è importante ricordare che la responsabilità penale sarà definita solo dopo una sentenza passata in giudicato, in rispetto del principio di presunzione di innocenza.

Fonte foto: IPA