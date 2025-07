Furti per oltre 4 milioni di euro a Malpensa, 10 arresti: così venivano colpiti i viaggiatori ricchi

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di dieci arresti il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato presso l’aeroporto di Malpensa. Le ordinanze di custodia cautelare in carcere sono state emesse dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio nei confronti di un gruppo di soggetti di origine algerina, accusati di furto aggravato, continuato e in concorso. L’organizzazione criminale, di natura transnazionale, è stata smantellata dopo un’attenta attività investigativa.

Le indagini e il modus operandi

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, le indagini sono state avviate nel maggio 2024 e hanno permesso di identificare un gruppo di soggetti, di età compresa tra i 20 e i 35 anni, già noti alle forze dell’ordine per furto aggravato e ricettazione. Alcuni di loro erano in possesso di documenti falsi e irregolari sul territorio nazionale. I furti venivano commessi ai danni di passeggeri facoltosi in partenza dallo scalo aeroportuale.

Strategie e tecniche utilizzate

Gli indagati agivano in piccoli gruppi di due o tre persone, fingendosi comuni viaggiatori. Restavano costantemente in contatto tramite telefoni cellulari e auricolari, scambiando frequentemente i loro ruoli per rendere più difficile la loro identificazione. Dopo aver commesso i furti, si allontanavano velocemente dallo scalo a bordo di taxi, treni o autobus.

Il valore dei furti e i metodi di identificazione

Grazie all’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza e alle informazioni ottenute dai passeggeri derubati, è stato possibile ricondurre alla banda oltre 30 episodi di furto, per un valore complessivo superiore a 4 milioni di euro, fino ad aprile 2025.

Un caso di rapina e altri episodi

In un caso, è stato contestato anche il reato di rapina: tre soggetti, dopo aver sottratto un trolley contenente beni di ingente valore (circa 160.000 euro), hanno tentato di impossessarsi di un secondo bagaglio della stessa vittima. L’intervento di un passeggero ha impedito il secondo furto, ma quest’ultimo è stato colpito al volto con un pugno da uno dei malviventi.

Furti lampo e bottini di lusso

In un’occasione, i malviventi sono riusciti a compiere due furti distinti nell’arco di soli 15 minuti; in un altro episodio, hanno sottratto un bagaglio contenente orologi, gioielli, diamanti e borse di lusso per un valore stimato di 1,3 milioni di euro.

Collaborazioni internazionali e arresti

Le indagini, condotte in collaborazione con gli uffici investigativi di altre Questure e di diversi Paesi europei, hanno permesso di accertare che l’attività della banda si estendeva anche in hotel di lusso, vie dei centri storici, stazioni ferroviarie e treni delle città di Como, Milano, Firenze, Verona, Roma, oltre che in diversi scali internazionali. Ad oggi, tre membri sono stati localizzati e tratti in arresto dagli agenti della Polizia di Frontiera di Malpensa. Altri due membri risultano attualmente detenuti in Francia e Spagna per altri reati e la Procura di Busto Arsizio ha già avanzato richiesta di estensione del provvedimento di arresto in ambito europeo.

IPA