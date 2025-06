Furto d’auto con il cane a bordo a Verona: Lillo ritrovato grazie alla Polizia e a un post sui social

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato un lieto fine per Lillo, il piccolo cucciolo di chihuahua, ritrovato dalla Polizia di Stato di Verona dopo essere stato coinvolto in un furto d’auto. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, quando il proprietario del cane ha visto la sua auto rubata in via Negrelli, con il cagnolino a bordo. Dopo ore di ricerche, Lillo è stato finalmente ritrovato e restituito al suo legittimo proprietario.

Il furto e le prime ricerche

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, le ricerche sono iniziate intorno alle 16:00 di ieri, subito dopo la segnalazione del proprietario. L’uomo, sceso dal veicolo per salutare un amico, ha assistito al furto della sua auto con il cane a bordo. Le prime verifiche sono state effettuate nella zona “Stadio”, ma successivamente le ricerche sono state spostate nell’area di “Veronetta”, grazie alle indicazioni fornite dal proprietario che è riuscito a localizzare il suo cellulare, lasciato nel veicolo rubato.

La svolta nelle indagini

Il telefonino è stato rinvenuto abbandonato in via San Nazaro, mentre l’auto rubata è stata trovata parcheggiata e chiusa a chiave in via Bassetti, vicino alle mura di Porta Vescovo. Tuttavia, all’interno dell’abitacolo non c’erano tracce del cane. Gli agenti hanno quindi iniziato a raccogliere informazioni dai presenti, dai negozianti e dai frequentatori abituali delle piazze di Veronetta di Verona.

Il ruolo dei social media

La svolta nelle ricerche è arrivata nel tardo pomeriggio grazie a un appello inserito dal proprietario di Lillo su una pagina di social network dedicata agli animali. Le numerose interazioni generate dalla notizia hanno permesso agli agenti di reperire una foto, postata in diretta da un utente, di un uomo con in mano il chihuahua scomparso.

Il ritrovamento di Lillo

Nel giro di pochi minuti, Lillo è stato trovato dai poliziotti all’interno di una Fiat Panda parcheggiata in piazza XVI Ottobre, con una ferita sul collo. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, il cagnolino sarebbe stato aggredito da un cane di grossa taglia e raccolto da una persona intenzionata a trasportarlo in una clinica veterinaria. È stato proprio all’interno dell’auto di quest’ultima che i poliziotti hanno trovato Lillo, ferito e impaurito.

Il lieto fine

Il cucciolo è stato trasportato immediatamente, a bordo della Volante, alla clinica degli animali, dove è stato curato. Successivamente, Lillo è stato restituito dai poliziotti al proprietario, che oggi si è recato in Questura per ringraziare gli agenti per il loro contributo nel ritrovamento del suo amico a quattro zampe. La vicenda si è conclusa con un lieto fine, grazie alla collaborazione tra le forze dell’ordine e la comunità online.

Fonte foto: IPA