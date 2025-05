Furto in un negozio di pompe funebri a Rieti, rubato portafogli alla titolare: la scusa usata per distrarla

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo è stato denunciato per furto a Rieti dopo aver sottratto un portafogli in un negozio di pompe funebri. L’episodio è avvenuto nel mese di febbraio, quando la coppia ha approfittato di un momento di distrazione della titolare.

Dettagli dell’accaduto

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la titolare di un esercizio di onoranze funebri ha denunciato che una coppia, con la scusa di riprodurre su ceramica una fotografia, si è appropriata del suo portafogli contenente documenti, carte di credito e 20 euro in contanti.

Indagini e sviluppi

Nonostante la donna avesse bloccato le carte di credito la sera stessa, i ladri sono riusciti a prelevare 600 euro presso uno sportello bancomat della Sabina. Gli agenti della Polizia di Stato hanno avviato un’indagine dettagliata, esaminando le immagini di videosorveglianza e utilizzando software di riconoscimento facciale per identificare l’uomo, già noto alle forze dell’ordine.

Denuncia e procedimenti legali

L’uomo è stato denunciato in stato di libertà per furto e utilizzo delle carte di credito rubate. La sua responsabilità penale sarà accertata dal giudice nel corso del procedimento penale. Sono in corso ulteriori indagini per identificare la donna complice. Si ricorda che, in questa fase preliminare, la persona denunciata è da presumersi innocente fino a sentenza definitiva.

Rieti, 15 maggio 2025

Fonte foto: IPA