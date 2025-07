Garlasco, caccia alle impronte su Estathé e Fruttolo nel nuovo incidente probatorio: cos'hanno trovato finora

Sui vasetti di Estathé e Fruttolo presenti nella spazzatura di casa Poggi potrebbero essere presenti impronte. L’indiscrezione arriva da Fanpage alla vigilia del nuovo incidente probatorio per il quale è stato nominato il dattiloscopista Domenico Marchegiani. Il suo impegno consisterà proprio nell’esame utile a rilevare possibili impronte digitali tra i rifiuti presenti nel villino di via Pascoli 8 nel momento dell’omicidio di Chiara Poggi.

Le impronte su Estathé e Fruttolo

Mercoledì 23 luglio il gip darà esito alla richiesta di un nuovo incidente probatorio sul caso Garlasco presentata dalla Procura di Pavia. A questo giro l’attenzione è concentrata nuovamente sulla spazzatura presente in casa Poggi nel momento del delitto della 26enne, ma l’interesse è tutto sulle possibili impronte digitali.

Fanpage, in un articolo di martedì 22 luglio, citando non meglio specificate fonti riporta che una prima ispezione tramite luci forensi avrebbe individuato alcune linee papillari sui vasetti di Estathé e Fruttolo.

Per linee papillari si intendono “i solchi e le linee presenti sulla pelle delle dita delle mani” ma anche “dei palmi, delle piante dei piedi e delle labbra”. Lo ha spiegato a Repubblica Giorgio Bolino, associato di medicina legale presso La Sapienza di Roma.

È la prima volta, dopo 18 anni, in cui gli inquirenti pongono l’attenzione sulla spazzatura di casa Poggi. Recentemente sullo stesso materiale è stato eseguito l’esame del Dna.

La spazzatura del caso Garlasco

L’esame del Dna recentemente condotto dalla genetista Denise Albani sulla spazzatura di casa Poggi aveva rilevato il profilo genetico di Chiara Poggi su tutti i reperti contenuti nel sacchetto dei rifiuti, tranne uno: sulla cannuccia dell’Estathé è stato isolato il Dna di Alberto Stasi.

Dettagli, questi, che raccontano due aspetti fondamentali: in primo luogo l’ovvietà della presenza del Dna di Stasi nella spazzatura della casa della fidanzata; in secondo luogo l’assenza di corrispondenze con Andrea Sempio, indagato in questa seconda inchiesta. Sempio, qualora fosse stato presente sulla scena del delitto, non avrebbe consumato alimenti insieme alla vittima.

Il nuovo incidente probatorio

Come anticipato, la mattina di mercoledì 23 luglio presso il Tribunale di Pavia il gip dovrà decidere se accogliere la richiesta di incidente probatorio sui vasetti di Estathé e Fruttolo.

Il contenuto della spazzatura di via Pascoli 8, ricordiamo, includeva i già citati vasetti di yogurt e té freddo, un piattino di plastica, una confezione di biscotti e una di cereali, una cannuccia e la confezione in plastica del Fruttolo. In poche parole, nell’immondizia di Chiara Poggi c’erano i resti della colazione di Chiara Poggi.