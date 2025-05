Graffia la fidanzata in strada a Foligno e le ruba 200 euro, poi il tentativo di fuga: 36enne arrestato

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

La polizia ha arrestato un 36enne a Foligno per maltrattamenti in famiglia e furto con strappo. L’uomo è stato fermato dopo aver aggredito e derubato la fidanzata in strada.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto a seguito di una richiesta di aiuto da parte della fidanzata del 36enne, che ha contattato le forze dell’ordine dopo essere stata aggredita e derubata. Gli agenti, giunti sul posto, hanno notato la donna inveire contro un’autovettura in fuga, che è stata prontamente fermata.

Perquisizione e arresto

A bordo del veicolo si trovava il 36enne, che, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di 200 euro, somma sottratta alla vittima. La donna ha raccontato che l’aggressione è avvenuta poco prima dell’arrivo della Polizia, con il giovane che l’ha minacciata e graffiata per ottenere il denaro.

Denuncia e precedenti

La vittima ha denunciato che episodi simili si erano già verificati in passato, tanto da spingerla a interrompere la relazione. Nonostante la presenza degli agenti, l’uomo ha continuato a minacciare la donna, portando al suo arresto in flagranza per maltrattamenti in famiglia e furto con strappo.

Conseguenze legali

Su disposizione del P.M. di turno, il 36enne è stato trasferito presso la casa circondariale di Spoleto, in attesa dell’udienza di convalida. Si ricorda che l’indagato è da considerarsi innocente fino a sentenza definitiva.

Fonte foto: IPA