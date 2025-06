Guè a Belve attacca a Fedez su Chiara Ferragni e figli, poi parla delle droghe: "Provate tutte, tranne alcune"

Fedez attaccato da Guè a Belve. Il rapper milanese 45enne, al secolo Cosimo Fini, è stato protagonista di un faccia a faccia con la giornalista Francesca Fagnani e non ha lesinato dichiarazioni al vetriolo nei confronti del collega. In particolare, ha sostenuto che l’ex marito di Chiara Ferragni si accorda con i giornali per far uscire esclusive gossippare sul suo conto, Inoltre Guè ha anche ammesso di aver fatto uso di droghe e di averne provate diverse.

Belve, Guè contro Fedez

“Ho un animo gentile, attratto dall’oscurità”. Così si è descritto Guè. Pronta l’incursione della Fagnani: “È un buono?” “Sì, altrimenti non l’avrei preso in quel posto come tante volte è successo”, la replica del rapper che ha aggiunto di essere stato tradito “assai” da “amici e colleghi“.

Tra lui e Fedez c’è un’antipatia reciproca nonostante sia stato proprio Guè a lanciare sulla scena musicale del rap il collega. “Se lo considero un errore? No, anzi è una delle tante cose importanti per il nostro genere”.

Fonte foto: Getty Images Guè

“Tra noi non ci siamo mai presi – ha proseguito l’ospite parlando con la conduttrice – Fedez è un personaggio che fa qualcosa che è opposto del mio. Con intelligenza fa gossip, fa pubblicità, fa cose che non sono il mio”.

“Troppo marketing?”, la domanda secca della Fagnani. “Se vedo una persona sempre nei gossip, che fa apposta a cadere in bici per far parlare di sé, non mi piace”, la replica di Guè.

Però, in fin dei conti, un po’ tutti gli artisti cercano il successo e di mettersi in mostra. “Tutti cerchiamo successo – la riflessione dell’artista – ma io non faccio soldi e successo per una relazione con una persona o perché metto mia figlia in mano. Io mi faccio un cu*o così. Non vendo esclusive, è un altro mestiere“.

Droghe e malavita, le confessioni di Guè

Per quel che riguarda le droghe e la malavita, Fagnani ha domandato: “Come va con i demoni?”. “Conosco tanti cantanti della musica leggera, molto famosi, che sono peggio di noi rapper sul consumo smodato di droga”, ha risposto Guè.

E ancora: “Io ho provato tutto, tranne alcune cose. Le dipendenze, la droga, la malavita sono un’esperienza che fanno parte della mia vita ma non lo consiglio a nessuno, è completamente distruttiva. A me ha rovinato la vita”.

I soldi spesi sulle piattaforme con contenuti espliciti

Sul sesso Guè ha rivelato di aver speso oltre 5 mila euro su una famosa piattaforma. “In quanto tempo? Qualche giorno. Quelle piattaforme sono un po’ come i giochi d’azzardo”, ha sostenuto il rapper.

Altra domanda diretta della Fagnani: “La sua masturbazione su internet è stata una belvata?” “No, ma sono stato un precursore”, ha conclusa Guè.