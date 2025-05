Guida senza patente e con documenti falsi, denunciato 37enne a Benevento: l'auto era già sotto sequestro

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di un 37enne denunciato per sostituzione di persona il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Benevento. L’uomo, fermato ieri pomeriggio, è stato trovato in possesso di documenti falsi mentre guidava un’auto priva di assicurazione.

Il controllo in via Cocchia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il personale della Squadra Volanti della Questura di Benevento ha fermato un uomo alla guida di una Renault Clio nei pressi di via Cocchia. Durante il controllo, l’uomo ha esibito un titolo di guida internazionale intestato a un’altra persona, sostenendo di esserne il titolare.

Accertamenti e sanzioni

Da successivi accertamenti è emerso che il veicolo era privo di copertura assicurativa da oltre un anno e già sottoposto a sequestro amministrativo dallo scorso gennaio. L’uomo, privo di patente di guida italiana, è stato condotto in Questura per ulteriori verifiche. Si è scoperto che il documento esibito era intestato a un’altra persona e la foto non corrispondeva al soggetto fermato.

Sequestro del veicolo

Il 37enne è stato denunciato per sostituzione di persona e sanzionato per guida senza patente. Il permesso di guida è stato sequestrato penalmente. Inoltre, l’auto, già sottoposta a fermo amministrativo per guida senza patente, è stata nuovamente sequestrata per la confisca e affidata a un deposito autorizzato a Benevento.

