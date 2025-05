Il torrente Pora esonda a Finale Ligure per il maltempo, il video dell'auto trascinata via dal fango

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Con la zona di Finale Ligure, nel Savonese, fra le più colpite dal maltempo, il torrente Pora è esondato provocando smottamenti e danni stradali. Le auto sono state trascinate dalla forza del fango, una delle quali immortalata in un video diffuso sui social. Intervenuti 30 volontari della Protezione Civile, non si segnalano evacuati.

Il video del Pora esondato

Il maltempo ha colpito duramente la Liguria martedì 20 maggio, in particolare nella zona del Finalese, in provincia di Savona, dove il torrente Pora è straripato in più punti tra Finale Ligure e Calice Ligure.

Alcune auto, senza occupanti, sono state trascinate via dalla corrente, come mostrano alcuni video diffusi sui social. In uno di questi si può vedere una Smart, già in bilico a causa dell’azione erosiva del torrente esondato, che finisce per essere risucchiata dal fango e portata via.



Il maltempo ha colpito in particolare la zona di Finale Ligure, nel Savonese

Le operazioni a Finale Ligure

La Regione Liguria ha fatto sapere che sono stati impiegati 30 volontari della Protezione civile, dotati di idrovore e mezzi speciali, per sostenere gli interventi a Finale Ligure, duramente colpita dagli allagamenti causati dalle forti piogge.

Tra le azioni intraprese anche la rimozione di un albero abbattuto nei pressi dello svincolo autostradale. Nonostante i disagi, non si registrano evacuazioni.

Alcuni smottamenti sono stati segnalati nell’entroterra, in particolare nella zona di Rialto, mentre a Tovo San Giacomo si contano danni alla strada del cimitero.

L’allerta meteo gialla per temporali, ancora attiva su Centro e Levante fino alle 21, è invece già terminata alle 18 per la parte occidentale della regione.

Il maltempo in Liguria

In giornata il maltempo si è abbattuto sul Ponente ligure, con precipitazioni intense che si sono concentrate, oltre che nel Finalese, nell’Albenganese e nella parte alta della Val Bormida.

A Calice Ligure è stato registrato il picco più elevato, con 93,6 millimetri di pioggia caduti in un’ora, mentre al Colle del Melogno si sono accumulati 88 mm, accompagnati anche da una forte grandinata.

Nel frattempo, in provincia di Genova si sono misurati 57,3 mm di pioggia sul Monte Settepani. I vigili del fuoco, impegnati nel Savonese, hanno eseguito una decina di interventi tra Albenga e Laigueglia per fronteggiare allagamenti causati dall’acqua che ha invaso strade e sottopassi.

In alcune zone sono saltati i semafori sul bypass dell’Aurelia. Tra le sezioni monitorate, è stato rilevato inoltre che la Bormida di Spigno, in località Ferrania (nel territorio di Cairo Montenotte), ha superato la soglia di guardia, confermando la criticità idrometrica in diverse aree del Savonese.