Il video del lido delle Monache dopo l'assalto dei turisti a Napoli, spiaggia ricoperta di spazzatura

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Il 1° maggio, giornata di festa per molti italiani, il Lido delle Monache a Napoli è stato preso d’assalto da turisti e residenti. Un video mostra la spiaggia completamente invasa dai rifiuti al termine della giornata. La denuncia social del deputato Borrelli ha però generato reazioni contrastanti: c’è chi punta il dito contro l’inciviltà dei bagnanti e chi accusa l’amministrazione comunale.

Il video di lido delle Monache a Napoli dopo il 1° maggio: spiaggia invasa dai rifiuti

Complici il caldo e le condizioni meteo particolarmente favorevoli, la spiaggia di Lido delle Monache di Posillipo, vicino Napoli, è stata letteralmente presa d’assalto da napoletani e turisti in occasione del 1° maggio.

La spiaggia in questione è particolarmente apprezzata: non sorprende, dunque, che sia stata scelta da moltissime persone per inaugurare la stagione estiva 2025. Approfittando delle temperature elevate, in tanti hanno colto l’occasione per il primo bagno dell’anno.

Ma, a fine giornata, il bilancio è stato tutt’altro che positivo: la spiaggia è stata lasciata in condizioni disastrose, sommersa da bottiglie, lattine, cartacce, sacchetti e ogni altro genere di spazzatura.

La denuncia del deputato Borrelli: “Passaggio degli Unni”

Uno dei primi a lanciare l’allarme sulla situazione di lido delle Monache è stato il deputato Avs Francesco Emilio Borrelli, che ha condiviso sul proprio account Facebook diversi video che stanno facendo il giro del web.

Le immagini diffuse sui social mostrano un vero tappeto di rifiuti, mentre i gabbiani provvedono a rovistare tra gli scarti alla ricerca di cibo.

“Ma come si fa a ridurre una spiaggia pubblica in questo modo? Il lido delle Monache a Posillipo dopo il passaggio degli Unni”, recita la didascalia che accompagna uno dei video.

La reazione degli utenti sui social

I video condivisi dal deputato Borrelli hanno però generato un vero e proprio dibattito social.

Molti utenti hanno espresso indignazione verso chi ha lasciato rifiuti sulla spiaggia, ma non sono mancate critiche allo stesso deputato, ritenuto colpevole di aver usato toni eccessivamente duri nei confronti dei bagnanti, definiti “Unni”.

Altri utenti, poi, hanno spostato l’attenzione sulla responsabilità del Comune di Napoli, accusato di non aver previsto un adeguato servizio di pulizia straordinaria per la festività. Diverse segnalazioni, inoltre, sottolineano l’assenza di contenitori per la raccolta dei rifiuti lungo la spiaggia di Lido delle Monache.