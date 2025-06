Incendiata l'auto di Enzo Quaranta, assessore Pd di Torremaggiore: "Preoccupato per i miei figli"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

L’auto di Enzo Quaranta, assessore del Pd nel Comune di Torremaggiore, è stata incendiata. L’esponente del Partito Democratico si è detto preoccupato per i figli e, pur sottolineando di non aver ricevuto minacce o altre avvisaglie, ha dichiarato: “Non credo che un’auto di un assessore possa prendere fuoco da sola nel cuore della notte”.

Incendiata l’auto di Enzo Quaranta del Pd

Nella notte tra domenica 16 e lunedì 17 giugno l’automobile dell’assessore di Enzo Quaranta del Partito Democratico, un veicolo Ford C Max, è stata incendiata. Il rogo è divampato attorno alle 3 di notte.

“Sono stato avvisato da un vicino e quando sono corso in strada l’auto era completamente avvolta dalle fiamme“, ha commentato l’assessore del Comune di Torremaggiore con delega alla cultura e al bilancio.

Enzo Quaranta è assessore del Partito Democratico a Toremaggiore, Comune nella provincia di Foggia, in Puglia, con delega alla cultura e al bilancio.

I carabinieri, intervenuti sul posto assieme ai vigili del fuoco, hanno già avviato le indagini per stabilire le cause dell’incendio e per capire se si sia trattato di un incendio doloso oppure accidentale.

La prima ipotesi, stando a quanto riportato dall’agenzia ANSA, sarebbe al momento quella più accreditata.

Preoccupazione per Enzo Quaranta, il messaggio dell’assessore

Parlando di quanto accaduto, Enzo Quaranta ha rivelato che la sua “preoccupazione principale” è stata quella di “evitare che i miei figli più piccoli si accorgessero di qualcosa“. L’assessore del Comune di Torremaggiore, in provincia di Foggia, ha poi aggiunto: “Ai più grandi, la mattina seguente, ho spiegato l’accaduto”.

In merito al possibile gesto intimidatorio da lui subito, Enzo Quaranta ha sottolineato di non aver ricevuto minacce o avvisaglie di alcun tipo. Poi ha detto: “Non credo che un’auto di un assessore tra l’altro possa prendere fuoco da sola nel cuore della notte”.

Ancora Enzo Quaranta sull’incendio che ha distrutto la sua automobile nella notte tra domenica e lunedì: “Sono eventi che lasciano l’amaro in bocca ma che non scalfiscono di un millimetro il mio impegno a favore della comunità che rappresento e dell’intera provincia. Nessuno riuscirà a intimidirmi“.

La nota del Pd Torremaggiore

Il Partito Democratico di Torremaggiore è “profondamente scosso” per quanto accaduto a Enzo Quaranta, si legge in una nota che prosegue così: “Un’auto data alle fiamme in piena notte è la cifra della codardia di quanti faticano ad accogliere il rispetto della legge quale fondamento del vivere civile e democratico”.

La chiosa finale del comunicato: “A Enzo e al suo specchiato agire di politico, amministratore, professionista e uomo perbene e alla sua famiglia giungano la nostra più sentita vicinanza e solidarietà”.