A Montoro incendiata l'auto di Stefania Siano, assessora comunale: era parcheggiata sotto casa

Grave atto intimidatorio a Montoro, in provincia di Avellino. È stata incendiata l’auto dell’assessora comunale Stefania Siano. La vettura, che è andata completamente distrutta, era parcheggiata sotto casa della donna. In corso le indagini per individuare il responsabile del gesto, un uomo incappucciato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza.

Il fatto è accaduto nella notte tra martedì 3 e mercoledì 4 giugno a Montoro, in provincia di Avellino, nella frazione Piazza di Pandola.

Poco dopo la mezzanotte è stata data alle fiamme l’auto di Stefania Siano, assessora comunale a Montoro. Lo riporta Ansa.

Un grave atto doloso che ha scosso la comunità locale: solidarietà e vicinanza sono state espresse all’assessora dal sindaco, Salvatore Carratù.

In azione un uomo incappucciato

L’auto era parcheggiata nel giardino di casa dell’assessora ed è stata interamente divorata dalle fiamme.

Le fasi di quanto accaduto sono state riprese dalle telecamere di videosorveglianza installate nei pressi dell’abitazione.

Ad agire sarebbe stato un uomo incappucciato che dopo aver scavalcato la recinzione dell’abitazione ha cosparso l’auto di liquido infiammabile e poi ha appiccato il fuoco.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme, e le forze dell’ordine.

Le indagini

Sul caso, un chiaro atto doloso, hanno avviato le indagini i carabinieri di Solofra.

Gli investigatori stanno analizzando le immagini registrate dalla videosorveglianza per cercare di risalire all’identità dell’uomo e per chiarire il movente.