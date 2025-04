Incidente per Alessandro Sallusti mentre parla di Papa Francesco, cade dalla sedia: la battuta di Nuzzi

Durante lo speciale di Rete 4 dedicato alla morte di Papa Francesco, andato in onda in prima serata lunedì 21 aprile, un imprevisto ha catturato l’attenzione del pubblico. Il giornalista Alessandro Sallusti, ospite in studio per commentare il pontificato di Bergoglio, è caduto dalla sedia in diretta, nel bel mezzo di un suo intervento. L’episodio ha generato ilarità e apprensione, ma si è concluso senza conseguenze per il direttore de Il Giornale.

Alessandro Sallusti cade dalla sedia in diretta tv

Mentre stava riflettendo sull’eredità spirituale di Papa Francesco, dichiarando che “mai il mondo si è infiammato come sotto il suo pontificato”, la sedia ha improvvisamente ceduto sotto di lui. Il giornalista si è ritrovato a terra per qualche secondo, prima di rimettersi in piedi con prontezza.

La scena è stata visibile in tempo reale e non ha lasciato indifferenti gli ospiti in studio. Sallusti ha dimostrato sangue freddo, minimizzando con un “tutto a posto” e ha continuato a esprimere la sua opinione con fermezza, senza interrompere il discorso.

La battuta di Gianluigi Nuzzi durante lo speciale su Papa Francesco

A condurre lo speciale c’era Gianluigi Nuzzi, che ha gestito il momento con prontezza e un pizzico d’ironia.

“Hai denunciato qualcosa di troppo forte, ti è arrivata una saetta”, ha scherzato sorridendo, smorzando la tensione in studio. Altri ospiti, tra cui Tiziana Ferrario ed Elena Guarnieri, hanno seguito la scena con sorpresa, ma anche con ammirazione per la calma del collega.

Reazioni virali sui social e palinsesti stravolti

La sequenza della caduta di Sallusti è diventata virale nel giro di pochi minuti, generando meme, commenti divertiti e messaggi di solidarietà.

Fonte foto: IPA

Alessandro Sallusti

Molti utenti hanno apprezzato la compostezza del giornalista, che ha saputo trasformare un incidente imbarazzante in un momento televisivo memorabile.

La puntata era parte di una programmazione televisiva stravolta dalla scomparsa di Papa Francesco.

Su Rai1 è andato in onda uno speciale di Porta a Porta, mentre Canale 5 ha trasmesso un film dedicato alla vita del Papa. Anche Nove ha proposto le storiche interviste di Fabio Fazio a Bergoglio.

Un piccolo fuori programma in una giornata dominata dal lutto e dalla riflessione.