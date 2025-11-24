Incidente sull'A1 a Casalpusterlengo, auto in coda resta in panne e viene travolta: morta una donna, 6 feriti

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Un terribile incidente stradale è avvenuto sull’autostrada A1 all’altezza di Casalpusterlengo, in provincia di Lodi, nella notte tra il 23 e il 24 novembre. Lo scontro tra due auto avrebbe coinvolto sette persone, provocando la morte sul colpo di una ragazza di 22 anni. La vittima, al momento dell’impatto, era seduta sul sedile posteriore di una delle due vetture. Residente in Piemonte, era nell’abitacolo insieme ad altri tre ragazzi quando il veicolo sarebbe stato travolto, dopo essere rimasto in panne. Nella stessa notte, un altro grave incidente si è registrato sul medesimo tratto autostradale dell’A1, direzione Napoli.

La dinamica dell’incidente

Secondo quanto riporta Il Cittadino, l’auto dove era presente la donna di 22 anni deceduta si sarebbe fermata per un guasto nella corsia centrale dell’autostrada A1.

Poco dopo le tre del 24 novembre, l’altra vettura sarebbe arrivata a tutta velocità, provocando il tamponamento.

Nell’abitacolo dell’auto tamponante sarebbero stati presenti due uomini, rimasti feriti ma non in pericolo di vita.

La giovane di 22 anni, di origini piemontesi, sarebbe morta sul colpo rendendo vano l’arrivo dell’elisoccorso che è stato fatto rientrare alla base di Brescia.

Come stanno gli altri feriti

La salma sarebbe stata trasportata al centro di medicina legale di Pavia per l’autopsia.

Tre persone coinvolte sarebbero state trasportate negli ospedali di Cremona, Pavia e Crema.

Altri due, invece, avrebbero deciso di rifiutare il ricovero in maniera spontanea, avendo riportato solo lievi ferite.

Un altro incidente sull’A1

La vettura, dove era presente la vittima dell’incidente sull’A1 all’altezza di Casalpusterlengo, sarebbe rimasta a lungo bloccata nel traffico a causa di un altro sinistro, avvenuto in precedenza.

Qualche chilometro prima dell’uscita di Casalpusterlengo, sono rimasti coinvolti in un incidente un’auto e due tir che trasportavano legname.

Secondo quanto riporta Il Cittadino, il conducente della vettura sarebbe stato trasportato in codice verde a Codogno, mentre a causa del legname presente sull’asfalto, la circolazione sarebbe stata fermata.

Per permettere le operazioni di soccorso, anche il tratto Basso Lodigiano-Casalpusterlengo sarebbe stato chiuso al traffico con auto e mezzi pesanti deviati sulla via Emilia e la 234.

La circolazione sarebbe ripartita sull’autostrada A1, nell’intero tratto coinvolto dagli incidenti, solo alle 6 del 24 novembre.